Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters/Tom Brenner

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у переговорах щодо завершення війни Росії проти України є певний поступ, однак гарантій досягнення мирної угоди наразі немає. Він також згадав про питання контролю Донецької області.

Про це він сказав у інтерв’ю UnHerd, яке вийшло 22 грудня.

За словами Венса, переговорний процес є складним через позиції всіх трьох сторін — України, Росії та європейських партнерів. Одним із головних каменів спотикання Венс назвав територіальне питання. Він зазначив, що Росія прагне встановити контроль над Донеччиною, тоді як Україна розглядає це як серйозну загрозу безпеці.

“Я думаю, що росіяни дійсно хочуть контролювати територію Донецька (Донецької області — ред.). Українці, що цілком зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, навіть якщо приватно визнають, що зрештою, ймовірно, втратять Донецьк (Донецьку область — ред.) — але, знаєте, зрештою, це може статися через 12 місяців, а може й пізніше. Тож ця територіальна поступка є значною перешкодою в переговорах — ця жахлива територіальна поступка, я б сказав”, — зазначив Джей Ді Венс.

Окрім цього, Венс перелічив і низку інших питань, які залишаються предметом дискусій. Серед них — контроль над Запорізькою атомною електростанцією, можливі формати її управління, а також доля людей, які опинилися, зокрема, на окупованій території.

За словами віцепрезидента США, ймовірність як успішного завершення переговорів, так і їхнього провалу залишається високою.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містила 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

Нагадаємо, Україна на мирних перемовинах відмовляється виводити своїх військових із Донецької області, тоді як Росія прагне повністю її загарбати. У зв’язку з цими розбіжностями у позиціях, американська сторона намагається знайти компромісне рішення.