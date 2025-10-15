327 млн грн на оборону та запобігання надзвичайним ситуаціям: як розподілть гроші у Покровській ВА

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

327 млн грн виділили у Покровській ВА на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій і оборону у 2025 році. Ці гроші спрямували на закупівлю дронів та РЕБ для військових, закупівлі для рятувальників, поліції, СБУ та комунальників. Частину грошей направили на дотацію в обласний бюджет.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались із розпорядження начальника Покровської ВА Сергія Добряка.

327 млн 388 тис. грн у Покровській ВА виділили на захист населення і територій.

В цю суму увійшли й дотації 107 млн грн обласному бюджету з бюджету Покровської громади на заходи з оборони та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їхніх наслідків та ще 3 млн грн міжбюджетного трансферту для Криворізької ВА.

Частину витрат становили закупівлі для комунальних служб, зокрема 600 тис. грн — на бензопили, 8 млн — на самоскид.

Понад 21 млн грн з місцевого бюджету витратили на дрони й РЕБ для військових. Також бронювали та закупляли транспорт для спецслужб, зокрема 1 млн витратили на авто для СБУ, 5,5 млн — на вантажівку для ДСНС.

Ще 35 тис. грн — на листівки і пам’ятки для населення.

Нагадаємо, влада Донеччини спрямувала з бюджету ще 19,5 млн грн на Сили оборони.