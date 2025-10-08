Українські військові. Ілюстративне фото: 71 ОЄБР

Влада регіону вирішила виділити ще 19,5 мільйона гривень з обласного бюджету на потреби фронту. Додаткове фінансування отримають підрозділи військових, які боронять Донеччину від російських загарбників.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Таке рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Захисники отримають ще майже 19,5 мільйона гривень на необхідне обладнання.

Йдеться про кошти на закупівлю БпЛА, fpv-дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Зі слів Філашкіна, ця техніка “щодня рятує українських воїнів та допомагає нищити росіян”.

“Вкотре наголосив на раціональному використанні державних коштів. Ми маємо зберегти життя наших воїнів та цивільних, вжити всіх заходів безпеки, тож відповідні закупівлі мають проводитись в рамках чинного законодавства”, — написав посадовець.

Нагадаємо, раніше війська країни-агресорки поставили мету — за осінь захопити Покровськ, Мирноград та Добропілля. На тлі цього зростає кількість штурмів поблизу цих відтинків.

Також під Покровськом українські військові вперше знищили російський роботизований комплекс “Кур’єр”. Це наземний дрон, який окупанти оснастили автоматичним гранатометом. Він намагався підібратися до позицій ЗСУ.