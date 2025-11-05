Де лінія фронту в Донецькій області на 5 листопада 2025 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 4 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Майже 2,4 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту зафіксували у Донецькій області за добу 4 листопада. Жертвами цих атак стали семеро людей — одна загинула, ще шестеро дістали поранень. Серед постраждалих є дитина.

Війська країни-агресорки атакували 11 населених пунктів Донецької області за добу 4 листопада, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Добропіллю, Костянтинівці, Дружківці, Краматорську, Лиману, Слов’янську, Комишувасі, Малотаранівці, Олексієво-Дружківці, Райгородку та Шостаківці.

Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області 2 398 разів. Руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів, з них 37 житлових будинків.

Зокрема, у Костянтинівці росіяни вбили FPV-дроном цивільного на мотоциклі. Ще одна людина зазнала поранень внаслідок артобстрілу.

По Краматорську загарбники били трьома безпілотниками — FPV, “Молнія-2” та “Італмас”. Поранень дістали двоє людей, зокрема дівчинка 2012 року народження. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних домівок.

На Добропілля війська Росії скинули 5 бомб “КАБ-250” — поранили двох мешканців, зруйнували п’ятиповерховий будинок і 2 заклади освіти. Ще один постраждалий — у Райгородку.

Слов’янськ зазнав двох авіаударів: загарбники пошкодили 24 приватних будинки, 15 господарських споруд, СТО та евакуатор. У Дружківці внаслідок влучання FPV-дрона зазнав руйнувань будинок.

В Олексієво-Дружківці росіяни пошкодили 1 багатоповерхівку і 3 приватні домівки, а ще гараж.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 129 людей, з них 15 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували десять разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти хотіли вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки. На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Яблунівки та в напрямку Берестка і Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. Росіяни намагалися просунутися в районах Шахового, Нового Шахового, Красного Лимана, Мирнограда, Новоекономічного, Родинського, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Звірового, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новоукраїнки та Дачного.

На Олександрівському напрямку війська країни-агресорки здійснили 15 атак у бік Єгорівки, Новоіванівки, Ялти, Соснівки, Степового, Вербового та Новогригорівки.

Нагадаємо, за останній місяць бійці Центру спецоперацій “Альфа” СБУ в Покровську та його околицях ліквідували понад 1 500 окупантів. Нині на відтинку щодня знищують близько 20 одиниць російської техніки.