Покровськ.

За останній місяць бійці Центру спецоперацій “Альфа” СБУ в Покровську та його околицях ліквідували понад 1 500 окупантів. Нині на відтинку щодня знищують близько 20 одиниць російської техніки.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Там розповіли, що вже “тривалий час” ведуть бойову роботу на Покровському напрямку. Після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів Центру спецоперацій “Альфа” значно збільшилась.

“Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи”, — наголосили в СБУ.

Українські спецслужбовці заявили, що уразили 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких росіяни обстрілювали Покровськ.

Щоб створити “коридори” для успішних дронових атак по окупаційних військах, воїни знищили 18 засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Одночасно спецпризначенці “Альфи” здійснили серію спецоперацій “за лінією” фронту.

За результатами таких рейдів оборонці підірвали 3 великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів військ країни-агресорки. Загалом за останній місяць на Покровському напрямку спецпризначенці “Альфи” знешкодили:

понад 1500 російських військових;

20 танків;

62 бойові броньовані машини;

39 артилерійських систем і РСЗВ;

10 засобів ППО; 8 засобів РЕБ/РЕР;

532 одиниці автотранспорту;

592 російські позиції та укріплення;

2 склади з боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами

“СБУ діє професійно й точно, використовуючи всі доступні засоби — як на фронті, так і в глибокому тилу ворога. А наші воїни день за днем продовжують нищити окупантів тисячами на усіх напрямках оборони країни”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, частина російських піхотинців, яким вдалося проникнути до Покровська, намагається закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти. Сили оборони України продовжують оборону міста, однак визнають, що ситуація залишається складною.