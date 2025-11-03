Ситуація у Покровську станом на 3 листопада 2025 року за даними аналітичного порталу DeepState. Мапа: DeepState

Частина російських піхотинців, яким вдалося проникнути до Покровська, намагається закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти. Сили оборони України продовжують оборону міста, однак визнають, що ситуація залишається складною.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

“Ситуація дуже складна, її по-іншому не можна характеризувати. Ворог намагається просочуватися далі, облаштувати спостережні пункти, намагається накопичуватися. Робиться дуже багато речей. Ворог виснажується, ворога нищать, його стає менше”, — сказав офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

За словами військового, у частині районів Покровська росіяни почали займати оборону.

“Не штурмувати, а саме оборону, а ситуація важка, бо [міська] забудова. Треба враховувати, що їх [росіян на Покровському напрямку] за кількістю більше [ніж українців], ситуація тут наростає з серпня 2024 року”, — сказав військовий.

Покровський напрямок залишається найактивнішим за кількістю російських атак по всій Донецькій області, фіксують у Генштабі ЗСУ. Згідно зі зведенням за 2 листопада, на Покровському напрямку українським силам вдалося зупинити 68 російських штурмів.

Нагадаємо, у Збройних силах України визнають, що до Покровська змогли зайти окупанти, але заперечують факт оточення міста. Там тривають бої з російськими мобілізованими та контрактниками. Втім, їхня підготовка поступається тим силам, які нині проводять зачистку міста, запевняють у ЗСУ. Водночас ситуація дійсно потребує зусиль, аби Покровськ не захопили.