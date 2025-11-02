Ситуація у Покровськ 2 листопада 2025 року за даними аналітичного порталу DeepState. Мапа: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Збройних силах України визнають, що до Покровська змогли зайти окупанти, але заперечують факт оточення міста. Там тривають бої з російськими мобілізованими та контрактниками. Втім, їхня підготовка поступається тим силам, які нині проводять зачистку міста, запевняють у ЗСУ. Водночас ситуація дійсно потребує зусиль, аби Покровськ не захопили.

Про ситуацію на Покровському напрямку розповів в ефірі телеканалу “Київ24” начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прібильнов.

“Покровськ — це панівна висота, втрата якої буде дуже болісною. Тому треба стабілізувати ситуацію та зробити все можливе, щоб Покровськ залишився українським. Наразі оточення міста немає — тривають бої. Перевага постійно коливається зі сторони до сторони. У місто введені нові підрозділи. Тривають контрдиверсійні дії, і наша бригада відбиває всі штурми”, — пояснив Артем Прібильнов.

За його словами, активний штурм Покровська, який почався наприкінці жовтня, російська армія готувала ще у вересні. Це масштабна операція з метою захоплення не лише самого міста, а й агломерації навколо нього.

“Якість особового складу [росіян] для 2025 року відповідна — це мобілізовані, контрактники, туберкульозники, наркомани та алкоголіки. Так відбувається тому, що спеціалізовані війська, які могли професійно вести міські бої, у них закінчилися. Тому ті спеціалізовані сили [ЗСУ], які зараз зайшли у місто та проводять зачистку, на три голови вищі за професіоналізмом, ніж підрозділи російської армії, які увійшли в Покровськ”, — додає Артем Прібильнов.

Нагадаємо, станом на початок листопада 2025 року російська армія виводить залишки 155-ї бригади морської піхоти. За час, поки бригада штурмувала позиції бійців ЗСУ на Покровському напрямку, вона втратила боєздатність. Українські захисники майже повністю її знищили.