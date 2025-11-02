ЗСУ майже повністю знищили під Покровськом 155-ту бригаду морської піхоти армії РФ: що про неї відомо

Штурмовики 155-ї бригади морської піхоти армії Росії, квітень 2025 року. Фото з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на початок листопада 2025 року російська армія виводить залишки 155-ї бригади морської піхоти. За час, поки бригада штурмувала позиції бійців ЗСУ на Покровському напрямку, вона втратила боєздатність. Українські захисники майже повністю її знищили. Розповідаємо, чим відома ця бригада.

Про ситуацію на Покровському напрямку розповів в ефірі “Суспільне. Студія” штаб-сержант 3-ї категорії відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександр Вовк.

“У межах нашої відповідальності є зміни у підрозділах противника (росіян, — ред.). Протягом останнього часу це була 155-та бригада морської піхоти [армії РФ]. Цей підрозділ, зусиллями наших військовослужбовців, по суті, майже знищений. Те, що від нього залишилося, зараз виводиться, і відбувається заміна на мотопіхотні підрозділи. Зокрема, мова йде про 108-й мотопіхотний полк та 68-й танковий полк зі 150-ї дивізії РФ. Тобто морських піхотинців заміняють на звичайних піхотинців. Це свідчить про те, що ворог (росіяни, — ред.) зазнав у зоні нашої відповідальності великих втрат, і цілий підрозділ став небоєздатним”, — заявив Олександр Вовк.

155 бригада відзначилась під час наступу на Харків у 2024 році. Вона стала відома через великі втрати, яких зазнавала, але попри це прагнула посунути лінію фронту на півночі Харківської області.

“Нагадаю, що це один із улюблених підрозділів московського диктатора (Володимира Путіна, — ред.), і у 2022 році він присвоїв їй назву “гвардійська”. Вона брала участь в інтервенції у Сирії та відзначилася воєнними злочинами на Київщині. Потім воювала на Донбасі, згодом — на Курському напрямку, а після цього її перекинули на Покровський напрямок”, — додає Олександр Вовк.

Володимир Путін під час надання 155 бригаді армії РФ звання “гвардійська”. Фото з російських джерел

Нагадаємо, поки тривають бої з російськими окупантами у Покровську, Мирнограді та Родинському залишаються близько 2700 цивільних. У самому Покровську залишилось 1256 мирних жителів.