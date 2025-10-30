Покровськ у жовтні 2025 року. Скриншот відео: Instagram/libkos

Російські військові продовжують свій наступ на Покровському напрямку та намагаються оточити Покровськ, Родинське та Мирноград. У перших двох із перелічених міст росіяни вже присутні, це визнають українські оборонці. Попри бойові дії, у всіх трьох містах залишаються загалом приблизно 2700 людей. Розповідаємо, скільки та де саме.

Про актуальні дані щодо кількості цивільних у містах Покровської й Мирноградської громад повідомив начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту ДонОВА Петин Дмитро. Уточнені дані стосовно ситуації у Покровську в ефірі телемарафону розповів 29 жовтня начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, станом на 29 жовтня у Покровській громаді, згідно з наявною у Донецької обласної ВА інформацією, залишалися близько 1800 людей. З них найбільше — у самому Покровську, там цивільних досі 1256.

У Родинському, іншому місті Покровської громади, де також вже точаться бої, станом на 27 жовтня було близько 300 людей.

Водночас у Мирнограді досі залишаються близько 900 людей. Це місто розташоване на схід від Покровська та також наближене до бойових дій. За офіційними даними від українських військових, у Мирнограді росіян немає, однак вони регулярно намагаються прорватися до міста, зокрема на бронетехніці.

Нагадаємо, цивільні мешканці Покровська майже ніколи не залишають своїх укриттів через страх загинути від ударів російських FPV-дронів. Евакуація з міста ускладнена бойовими діями та залишається “майже неможливою” навіть пішки.

Станом на кінець жовтня 2025 року на підконтрольній частині Донецької області проживають 200 500 людей. Більшість із них мешкають у Краматорській та Слов’янській громадах. Для порівняння: рік тому населення вільної частини області становило близько 460 тисяч людей.