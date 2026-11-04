369 багатоповерхівок у Словʼянську вже підключили до опалення, — ВА

Словʼянськ восени 2026 року. Ілюстративне фото: "Словʼянські відомості"

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На початок листопада в Словʼянську змогли під’єднати до централізованого опалення 369 багатоповерхівок. Однак через руйнування осель та котелень без тепла залишаються 82 домівки. Нині у громаді мешкають близько 23 тисяч людей.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його словами, до відкритого вторгнення централізоване опалення було в 471 багатоповерхівці. Однак наразі тепло змогли подати до 369 будинків. Водночас котельні, які залучили до проходження сезону, працюють в штатному режимі, а комунальники — займаються налагодженням внутрішньобудинкових мереж. Це необхідно, аби тепло зʼявилося саме у квартирах людей.

Разом із тим для мешканців міста, які цієї осені та зими будуть без централізованого опалення, передбачили державну допомогу. Так, вразливі категорії населення можуть отримати виплати в 19,4 тисячі гривень. Ці кошти, за словами Вадима Ляха, вже розподіляють між жителями.

“Люди вже отримують гроші, хто попав по цій програмі. Благодійники теж підключені до цієї програми. Кому відмовлено з будь-яких причин, вони теж будуть надавати таку допомогу. Але все ж таки потрібно розуміти, що людина, яка зараз без тепла в багатоповерхівці, розраховувати на опалення електрикою дуже небезпечно, тому що нестабільна подача електрики в Донецькій області”, — каже посадовець.

На листопад 2026-го в Словʼянській громаді залишаються близько 23 тисяч людей, а щотижня звідти виїздять 300-400 цивільних. За останній місяць громаду покинули 1680 жителів, серед яких 530 — діти. Евакуація останніх ще триває: мають вивезти 1068 неповнолітніх.

“Не виїжджають ті, хто має тут роботу зараз, і вони бояться, що не знайдуть роботу після виїзду. У тих районах, де була обов’язкова евакуація оголошена раніше, це пів міста, там на 100% люди виїхали. Тобто я думаю, що впродовж цих двох місяців, які є у людей прийняти рішення, вони теж виїдуть”, — додав посадовець.

Нагадаємо, обласна влада каже, що Донеччина готова до опалювального сезону, однак для більш як 60% регіону тепло не подаватимуть на тлі посилених російських ударів. Натомість для місцевих розгорнуть “пункти незламності” та осередки обігріву, а ще роблять запаси твердого палива.