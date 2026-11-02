Донеччина готова до опалювального сезону, однак у понад 60% області його не буде, — Філашкін

Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Обласна влада каже, що Донеччина готова до опалювального, однак для більш як 60% регіону тепло не подаватимуть на тлі посилених російських ударів. Натомість для місцевих розгорнуть “пункти незламності” та осередки обігріву, а ще роблять запаси твердого палива.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, цьогоріч повністю без опалювального сезону залишиться Олександрівка, а Черкаська та Краматорська громади — на половину. На тлі масованих російських атак у регіоні зазнають руйнувань комунальні обʼєкти, а їхній ремонт ускладнюють удари БпЛА окупантів. Проблеми з теплом будуть й у Словʼянську — без нього залишатимуться 30-40% міста.

“Донеччина в наших умовах готова до опалювального сезону, але в більш як 60% області, на жаль, опалювального сезону не буде. Окупанти пошкодили чи зруйнували за останні місяці лише в Краматорську 220 будинків — там точно вже не буде опалювального сезону. Ми працюємо, очікували від окупанта, тому збільшуємо “пункти незламності”, пункти обігріву, ведемо оповіщення, робимо запаси дров, булерьянів та брикетів”, — розповів посадовець.

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Зазначимо, що напередодні влада зазначала, що в 85 житлових багатоповерхівках Словʼянська взимку 2026/2027 років не буде опалення. Причини — руйнування, неможливість запустити котельню або відсутність мешканців за цими адресами. Деякі будинки відключили повністю, а в деяких — окремі під’їзди або квартири.