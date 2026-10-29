Де у Краматорську не буде опалення: новий перелік багатоквартирних будинків на 29 жовтня

Наслідки російської атаки на Краматорськ у жовтні 2026 року. Скриншот із відео поліції Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Місцева влада Краматорської громади понад удвічі розширила перелік багатоквартирних будинків, які через свій технічний стан та наближеність до небезпеки не отримуватимуть централізованого опалення у сезон 2026-2027. Таких будинків у місті вже 270, публікуємо повний та оновлений перелік їхніх адрес.

Про розширення переліку будинків, які залишаться без тепла, повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Посадовці ухвалюють рішення стосовно подальшого теплопостачання багатоквартирних будинків з урахуванням їхнього технічного стану, наслідків російських обстрілів та безпекової ситуації.

До списку потрапляють будинки, які занадто пошкоджені для подачі теплоносія у батареї, а також ті, які розташовані у зонах підвищеної небезпеки. Окрім цього, 29 жовтня до списку вперше додали багатоповерхівки за новою категорією: “Будинки, визнані непридатними для використання за цільовим призначенням”.

Оновлений 29 жовтня список багатоповерхівок, де централізованого опалення у сезоні 2026-2027 не буде, має такий вигляд:

бульв. Краматорський — № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44;

бульв. Машинобудівників — № 49, 51;

вул. 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади — № 1, 3;

вул. Академічна — № 5, 7, 8, 13, 15, 78;

вул. Анатолія Солов’яненка — № 4, 6А, 8, 10, 12;

вул. Біленьківська — № 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 127;

вул. Богдана Хмельницького — № 4, 7, 26;

вул. В’ячеслава Чорновола — № 15, 17, 19;

вул. Василя Стуса — № 1, 2, 4, 9, 14, 48, 50, 55, 61, 63, 65;

вул. Водобаки — № 17;

вул. Героїв Небесної Сотні — № 20, 38, 40, 42;

вул. Гідності — № 8;

вул. Дмитра Мазура — № 70, 74;

вул. Дружби — № 33, 37, 50, 52, 70;

вул. Катерини Білокур — № 136, 138;

вул. Катеринича — № 27, 29, 46;

вул. Кирилкіна — № 20, 22, 26;

вул. Княгині Ольги — № 4;

вул. Конрада Гампера — № 7;

вул. Кришталева — № 2, 8, 10;

вул. Леоніда Бикова — № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

вул. Лікарська — № 35;

вул. Марії Заньковецької — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29;

вул. Марії Приймаченко — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 25, 27, 29;

вул. Металургів — № 10;

вул. Миколи Древетняка — № 12;

вул. Миколи Леонтовича — № 2, 13;

вул. Об’їзна — № 14, 16, 18, 34, 36;

вул. Остапа Вишні — № 1, 3, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33;

вул. П’ятого Липня — № 5, 8;

вул. Паркова — № 10, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 63, 73, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107;

вул. Південна — № 11, 15;

вул. Прилуцька — № 12, 16;

вул. Проїзна — № 82А, 112, 114, 116, 147, 149;

вул. Рум’янцева — № 19, 21, 23, 27;

вул. Свободи — № 4;

вул. Січових Стрільців — № 13, 15, 17;

вул. Софіївська — № 205, 207, 209;

вул. Старогородська — № 16;

вул. Стрийська — № 2, 6;

вул. Транспортна — № 18, 22, 24, 26;

вул. Хортицька — № 32, 34, 36, 38, 40;

вул. Ювілейна — № 11, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 52, 54;

вул. Ярослава Мудрого — № 40, 51, 53, 54, 61, 67;

просп. Миру — № 3;

просп. Незалежності — № 21, 38, 40А, 42, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 67.

Окрім цього, деякі багатоповерхівки через руйнування залишаться без опалення частково: там його не буде в частині під’їздів:

вул. Академічна, № 10 — 1-й під’їзд;

вул. Академічна, № 52 — 1-й під’їзд;

вул. Академічна, № 63 — 4-й та 5-й під’їзди;

вул. Василя Стуса, № 35 — 6-й під’їзд;

вул. Василя Стуса, № 69 — 1-й, 2-й, 3-й та 4-й під’їзди;

вул. Дніпровська, № 10 — 3-й та 4-й під’їзди;

вул. Комерційна, № 3 — 1-й під’їзд;

вул. Шкільна, № 3 — 1-й під’їзд;

просп. Незалежності, № 12 — 1-й під’їзд;

просп. Незалежності, № 20 — 1-й та 2-й під’їзди;

просп. Незалежності, № 46 — 5-й під’їзд.

“Розуміємо, наскільки складним і болючим є це рішення для мешканців напередодні зими. Водночас руйнування житлового фонду, спричинені російськими обстрілами, та безпекова ситуація суттєво обмежують можливості відновлення й обслуговування теплових мереж. Пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я людей — як мешканців громади, так і працівників комунальних служб”, — заявили у Краматорській міській раді, уточнивши, що список згодом можуть розширити.

Нагадаємо, російські військові 27 жовтня намагалися вкотре атакувати газовиків у Краматорську. За авто аварійно-диспетчерської служби Донецькоблгазу, який рухався містом, по черзі летіли два FPV-дрони. Водію вдалося відірватися, однак транспорт зазнав пошкоджень.