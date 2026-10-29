Де у Краматорську не буде опалення: новий перелік багатоквартирних будинків на 29 жовтня

Місцева влада Краматорської громади понад удвічі розширила перелік багатоквартирних будинків, які через свій технічний стан та наближеність до небезпеки не отримуватимуть централізованого опалення у сезон 2026-2027. Таких будинків у місті вже 270, публікуємо повний та оновлений перелік їхніх адрес.
Про розширення переліку будинків, які залишаться без тепла, повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Посадовці ухвалюють рішення стосовно подальшого теплопостачання багатоквартирних будинків з урахуванням їхнього технічного стану, наслідків російських обстрілів та безпекової ситуації.
До списку потрапляють будинки, які занадто пошкоджені для подачі теплоносія у батареї, а також ті, які розташовані у зонах підвищеної небезпеки. Окрім цього, 29 жовтня до списку вперше додали багатоповерхівки за новою категорією: “Будинки, визнані непридатними для використання за цільовим призначенням”.
Оновлений 29 жовтня список багатоповерхівок, де централізованого опалення у сезоні 2026-2027 не буде, має такий вигляд:
Окрім цього, деякі багатоповерхівки через руйнування залишаться без опалення частково: там його не буде в частині під’їздів:
вул. Академічна, № 10 — 1-й під’їзд;
вул. Академічна, № 52 — 1-й під’їзд;
вул. Академічна, № 63 — 4-й та 5-й під’їзди;
вул. Василя Стуса, № 35 — 6-й під’їзд;
вул. Василя Стуса, № 69 — 1-й, 2-й, 3-й та 4-й під’їзди;
вул. Дніпровська, № 10 — 3-й та 4-й під’їзди;
вул. Комерційна, № 3 — 1-й під’їзд;
вул. Шкільна, № 3 — 1-й під’їзд;
просп. Незалежності, № 12 — 1-й під’їзд;
просп. Незалежності, № 20 — 1-й та 2-й під’їзди;
просп. Незалежності, № 46 — 5-й під’їзд.
“Розуміємо, наскільки складним і болючим є це рішення для мешканців напередодні зими. Водночас руйнування житлового фонду, спричинені російськими обстрілами, та безпекова ситуація суттєво обмежують можливості відновлення й обслуговування теплових мереж. Пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я людей — як мешканців громади, так і працівників комунальних служб”, — заявили у Краматорській міській раді, уточнивши, що список згодом можуть розширити.