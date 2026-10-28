Два FPV-дрони переслідували авто газовиків у Краматорську: що відомо

Слід від уламку, який влучив по авто газової служби. Фото: Донецькоблгаз

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Російські військові 27 жовтня намагалися вкотре атакувати газовиків у Краматорську. За авто аварійно-диспетчерської служби Донецькоблгазу, який рухався містом, по черзі летіли два FPV-дрони. Водію вдалося відірватися, однак транспорт зазнав пошкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Перший інцидент стався близько 16:10 на вулиці Марії Булгакової у Краматорську, коли за службовим авто Mitsubishi L200 почав летіти FPV-дрон.

Водій збільшив швидкість та почав відриватися від безпілотника, після чого той набрав висоту, зачепився за гілки дерева та здетонував. Частина уламків влучила по автівці, пошкодивши її.

Невдовзі це авто почав переслідувати інший FPV-дрон, однак водієві знову вдалося відірватися та уникнути прямого влучання.

Нагадаємо, близько 17:30 1 жовтня у Краматорську під атаку російського FPV-дрона потрапив автомобіль АТ “Донецькоблгаз”. За кермом автівки перебував начальник Краматорського управління. Чоловік встиг зупинити авто і сховатися. Раніше під обстріл трапили авто голови правління Донецькоблгазу Вадима Батія та ремонтної бригади.