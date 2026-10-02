Росіяни атакують дронами автівки газовиків на Донеччині | Вільне Радіо

Наслідки обстрілу, Краматорськ, 1 жовтня 2026, фото: Донецькоблгаз

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Близько 17:30 1 жовтня у Краматорську під атаку російського FPV-дрона потрапив автомобіль АТ “Донецькоблгаз”. За кермом автівки перебував начальник Краматорського управління. Чоловік встиг зупинити авто і сховатися. Раніше під обстріл трапили авто голови правління Донецькоблгазу Вадима Батія та ремонтної бригади.

Про обстріл повідомили в Донецькоблгазі.

Російський FPV-дрон атакував автомобіль начальника Краматорського управління з газопостачання та газифікації.

Побачивши загрозу, чоловік зупинив автомобіль та встиг сховатися у найближчому укритті. FPV-дрон влучив в автівку — та зазнала значних пошкоджень з лівого боку. Ніхто не постраждав.

Раніше, коли працівники підприємства будували підвідний газопровід до котельні лікарні, дрон теж атакував їхній транспорт. Обійшлося без постраждалих.

28 вересня під удар FPV трапила і автівка голови правління Донецькоблгазу, коли той рухався Краматорськом. Автівка зазнала пошкоджень, люди не постраждали.

“Ми бачимо, що це вже не поодинокі випадки. Російські FPV-дрони продовжують полювати на автомобілі нашого підприємства. <…>На щастя, у всіх цих випадках наші працівники залишилися живими та неушкодженими. Техніку можна відремонтувати або замінити, людське життя — ні. Попри все, підприємство продовжує працювати, а наші газовики — виконувати свою роботу”, — зазначив Вадим Батій.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські загарбники атакували FPV-дроном рейсовий автобус у Краматорську, через що зазнали поранень двоє людей. На момент удару транспорт перевозив пасажирів.