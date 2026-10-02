Росіяни атакували дроном автобус у Краматорську 2 жовтня: є поранені

Краматорський автобус, по якому вдарили дроном зранку 2 жовтня. Фото: Краматорська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

О 7:08 російські загарбники атакували FPV-дроном рейсовий автобус у Краматорську, через що зазнали поранень двоє людей. На момент удару транспорт перевозив пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Російські війська вкотре атакували цивільний транспорт — просто під час звичайного ранкового рейсу. Люди їхали у своїх справах, і жодного стосунку до військових цілей не мали… Такі удари нічим іншим, окрім як терором, не назвати”, — зазначили у Краматорській міській раді.

Місцева влада також опублікувала фото атакованого автобуса: він рухався маршрутом №7А, у нього повністю вибите заднє скло, а також пошкоджене скло у задніх дверях.

Це не перша атака по громадському транспорту у Краматорську, яку здійснили російські загарбники. На минулому тижні, 24 вересня, окупанти також вдарили по автобусу — тоді зазнав поранень водій 1979 року народження. Його госпіталізували, однак не змогли врятувати: 30 вересня стало відомо, що чоловік помер від отриманих травм.

Нагадаємо, екіпаж “Фенікс” днями евакуював з Краматорська ще одну родину з дитиною. Рятувальники закликають місцевих жителів не зволікати та виїздити до більш безпечних регіонів України.