З Краматорська евакуювали ще одну родину з дитиною

Евакуація дитини з Краматорська восени 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

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Екіпаж “Фенікс” днями евакуював з Краматорська ще одну родину з дитиною. Рятувальники закликають місцевих жителів не зволікати та виїздити до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що днями надзвичайники відвідали пʼять родин у Краматорську, аби поспілкуватися та вмовити їх виїхати до більш безпечного місця. На евакуацію погодилася одна сімʼя з дитиною 2016 року народження.

Малечу разом з родичкою доставили до проміжного пункту евакуацію. Надалі вони зможуть поїхати до безпечніших регіонів України.

Разом із тим рятувальники закликають батьків не чекати, доки небезпека опиниться поруч. За їхніми словами, евакуація — це можливість убезпечити себе та дітей.

Зазначимо, що на кінець вересня у Краматорській громаді залишилася 30,1 тисячі людей, з яких 801 дитина. Водночас безпосередньо у зоні примусової евакуації, до якої належать як населені пункти громади, так і деякі райони адмінцентру, мешкають щонайменше 74 неповнолітніх.

Нагадаємо, нині у Краматорській громаді спостерігають складну ситуацію з централізованою подачею водою. Це повʼязано з аваріями на обʼєктах через удар російських військ.