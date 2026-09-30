Скільки дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині на кінець вересня 2026 року: дані ОВА

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На кінець вересня 2026-го в зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються 232 дитини. Випадків примусового виїзду малечі без батьків не фіксували. Де нині неповнолітніх найбільше — читайте далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової.
За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває населених пунктів чотирьох громад Донецької області — на кінець місяця там залишався 232 неповнолітніх. Їх мають вивезти, зокрема з:
За останній тиждень з небезпеки евакуювали 132 неповнолітніх, а найбільше — 101 — саме з Краматорської громади. Загалом за вересень із зони вивезли 511 дітей: йдеться про 402 сімʼї.
“Тенденція по евакуації збільшилася, бо за серпень евакуювали 352 дитини, а у вересні ми бачимо на 159 неповнолітніх більше. Хочу сказати, що кожна малеча заслуговує на спокійне небо, сни та майбутнє, а не життя у сховищі під звуки вибухів. Окупанти безжально нищать наші міста, тож залишатися нині на Донеччині — щохвилинний ризик для життя найдорожчих. Будь ласка, евакуюйтеся”, — наголосила Рижакова.
Наразі на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 77,5 тисячі людей, з яких 3 527 — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 64 тисячі цивільних, серед них не менш як 2 556 неповнолітніх.
Нагадаємо, в Олександрівці триває восьма доба пошуків матері та дитини, які могли опинитися під завалами багатоповерхівки через російський масований авіаудар по селищу 23 вересня. Рятувальникам наразі не вдалося знайти бодай фрагменти їхніх тіл.