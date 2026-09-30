Скільки дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині на кінець вересня 2026 року: дані ОВА

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

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На кінець вересня 2026-го в зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються 232 дитини. Випадків примусового виїзду малечі без батьків не фіксували. Де нині неповнолітніх найбільше — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває населених пунктів чотирьох громад Донецької області — на кінець місяця там залишався 232 неповнолітніх. Їх мають вивезти, зокрема з:

Краматорської громади — 74 дитини;

Словʼянської громади — 88 дітей;

Святогірської громади — 40 дітей;

Новодонецької громади — 30 дітей.

За останній тиждень з небезпеки евакуювали 132 неповнолітніх, а найбільше — 101 — саме з Краматорської громади. Загалом за вересень із зони вивезли 511 дітей: йдеться про 402 сімʼї.

“Тенденція по евакуації збільшилася, бо за серпень евакуювали 352 дитини, а у вересні ми бачимо на 159 неповнолітніх більше. Хочу сказати, що кожна малеча заслуговує на спокійне небо, сни та майбутнє, а не життя у сховищі під звуки вибухів. Окупанти безжально нищать наші міста, тож залишатися нині на Донеччині — щохвилинний ризик для життя найдорожчих. Будь ласка, евакуюйтеся”, — наголосила Рижакова.

Наразі на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 77,5 тисячі людей, з яких 3 527 — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 64 тисячі цивільних, серед них не менш як 2 556 неповнолітніх.