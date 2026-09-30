Восьма доба пошуків матері та дитини, які могли опинитися під завалами через удар РФ по Олександрівці: що відомо

Рятувальники працюють на місці російського авіаудару в Олександрівці. Фото: ДСНС Донеччини

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В Олександрівці триває восьма доба пошуків матері та дитини, які могли опинитися під завалами багатоповерхівки через російський удар по селищу 23 вересня. Рятувальникам наразі не вдалося знайти бодай фрагменти їхніх тіл.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, надзвичайникам поки не вдалося знайти тіла матері та її чотирирічної дитини, які могли опинитися під завалами через російську атаку на Олександрівку 23 вересня. Окупанти скинули на селище чотири авіабомби — найбільше постраждав п’ятиповерховий будинок: його конструкції зруйновані повністю. Пошукова операція там триває вже восьму добу.

“Ми можемо шукати по десять днів, багато часу займає відправка фрагментів, які знаходимо на місцях ударів: їх відправляємо на судово-медичну експертизу й вони ідентифікують. Однак у цьому випадку нові фрагменти тіл (матері чи дитини, — ред.) ще не знайшли — у цьому й проблема. Якби були хоча б якійсь, заспокоїли б самі себе, що є зачіпки”, — розповів Балдін.

Раніше він зазначав, що до пошуку родини залучили не тільки рятувальників, а й загін кінологів, поліціянтів, місцевих комунальників та жителів. На місці атаки вже декілька разів перебирали будівельні конструкції. Разом із тим, припускав представник ДСНС, сімʼя могла потрапити в епіцентр російського авіаудару.

Також медикиня батальйону “Свобода” НГУ Лілія Ярошевська розповідала, що через постійні російські обстріли рятувальникам доводиться переривати роботу. Команда “небо” через загрозу авіаударів лунає по кілька разів на день, і в цей час надзвичайники мусять відходити від завалів і чекати, поки небезпека мине.