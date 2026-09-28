“Могли потрапити в епіцентр удару”: в Олександрівці шосту добу шукають під завалами тіла матері та дитини

Рятувальники ліквідують наслідки авіаударів армії РФ по Олександрівці у вересні 2026 року. Фото: Лілія Ярошевська

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Шосту добу поспіль в Олександрівці намагаються знайти тіла матері та її дитини, які могли опинитися під завалами через російський авіаудар по селищу 23 вересня. До операції залучені як рятувальники із загонами кінологів, так і місцеві жителі. Родина могла опинитися в епіцентрі атаки.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, пошукова операція на місці російського удару в Олександрівці триває — окупанти били по селищу 23 вересня чотирма авіабомбами. Там під завалами будівлі шосту добу поспіль намагаються знайти тіла матері та її чотирирічної дитини: поки зробити цього не вдалося.

“Наші рятувальники працюють з кінологами, поліціянтами, комунальниками та місцевими. Усіх опитують, шукають чи була на сто відсотків там, чи ні. На місці продовжують перебирати повторно завали по другому та третьому колах вже.

Родина могла бути в епіцентрі самого удару КАБом: як показує практика, бувають непоодинокі випадки, коли влучання відбуваються саме у квартиру або ж кімнату, де знаходилися люди. Після цього їх не могли ідентифікувати, бо занадто сильно розірвало. Фрагменти тіл неможливо ідентифікувати за приналежністю, однак ми і їх поки не знаходили, тому не виключаємо, що вони (матір і дитина, — ред.) були в самому епіцентрі, чи вийшли або ще щось. Всі варіанти розглядаємо”, — зазначив представник ДСНС регіону.

Раніше медикиня батальйону “Свобода” НГУ Лілія Ярошевська розповідала, що через постійні російські обстріли рятувальникам доводиться переривати роботу. Команда “небо” через загрозу авіаударів лунає по кілька разів на день, і в цей час надзвичайники мусять відходити від завалів і чекати, поки небезпека мине.

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Як уточнили в ДСНС Донецької області, через атаку загарбників зазнали пошкоджень 42 приватні домівки, 13 багатоповерхівок, адмінбудівля, магазин, заклад освіти та сім автівок. Однак найбільше постраждав п’ятиповерховий будинок: його конструкції зруйновані повністю. Під завалами опинилися цивільні — аварійно-рятувальні роботи там тривали пʼять діб.

Надзвичайники розбирали завали, обстежували зруйновані конструкції та шукали людей. До проведення робіт залучали також кінологів. Одного цивільного вдалося врятувати, ще трьох загиблих, серед яких дитина 2015 року народження дістали з-під завалів. За цей час розібрали 333 тонни будівельних конструкцій.

Крім того, у селищі ліквідували горіння конструкцій будинку та двох легкових автомобілів на площі 120 квадратних метрів. Загалом внаслідок авіаудару загинули семеро людей, серед них дитина. Ще шестеро людей дістали поранення, серед них — малеча 2021 року народження.

Нагадаємо, під час атаки на Олександрівку 23 вересня загарбники поцілили по регіональному офісу Гуманітарної місії “Проліска”, який був у цьому селищі.