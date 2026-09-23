Росіяни поцілили в регіональний офіс "Проліски" під час атаки на Олександрівку 23 вересня

Будівля, у якій був регіональний офіс "Проліски" в Олександрівці. Фото: з відео Євгена Капліна

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Під час ранкової атаки на Олександрівку війська країни-агресорки поцілили по пʼятиповерхівці в селищі, де розташовувався регіональний офіс Гуманітарної місії “Проліска”. Троє працівників опинилися під завалами, однак їх вдалося деблокувати.

Про це розповів керівник “Проліски” Євген Каплін.

За його даними, війська країни-агресорки завдали трьох авіаударів керованими бомбами по пʼятиповерхівці в селищі Олександрівка. Там розташовувався регіональний офіс благодійників. Троє працівників опинилися під завалами, однак їх вдалося деблокувати.

“На щастя, сталося диво: усіх трьох вдалося деблокувати. Вони живі. Одна наша співробітниця отримала легкі осколкові поранення, ще двоє – гостру реакцію на стрес. На жаль, для інших людей цей ранок став останнім. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

У цьому будинку не було військових. Не було військової техніки. Там жили цивільні люди. Там працювали гуманітарні працівники”, — сказав Каплін.

Він уточнив, що у будівлі зберігалися речі першої потреби для сімей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок ударів та набори для евакуйованих. Загалом це була 115-та атака на Гуманітарну місію “Проліска” від початку повномасштабного вторгнення.

“Сьогодні була перетнута ще одна червона лінія. Російська авіація бомбить житловий будинок. Під його завалами опиняються гуманітарні працівники. Гинуть цивільні люди. Знищується гуманітарна допомога, призначена для постраждалих від тих самих російських обстрілів. Російська армія перевершила сама себе”, — додав керівник “Проліски”.

Нагадаємо, 23 вересня війська країни-агресорки завдали масованого авіаудару по Олександрівці. Внаслідок атаки загинули люди, а серед поранених — дитина. Окупанти зруйнували багатоповерхівку — під її завалами також можуть бути цивільні. Аварійно-рятувальні роботи тривають.