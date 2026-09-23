Росіяни масовано вдарили по Олександрівці 23 вересня: є загиблі, серед поранених — дитина

Наслідки російського авіаудару по Олександрівці 23 вересня 2026-го. Фото: Донецька ОВА

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23 вересня війська країни-агресорки завдали масованого авіаудару по Олександрівці. Внаслідок атаки загинули люди, а серед поранених — дитина. Окупанти зруйнували багатоповерхівку — під її завалами також можуть бути цивільні. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, російські війська атакували Олександрівку о 10 ранку — скинули на селище чотири авіабомби. Внаслідок удару загинули щонайменше четверо людей, ще стільки ж дістали поранень. Серед постраждалих є дитина 2021 року народження.

Окрім цього, загарбники зруйнували багатоповерховий будинок. Під його завалами, попередньо, можуть залишатися ще 8 людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження. Загалом через обстріл окупантів в населеному пункті зазнали пошкоджень 11 багатоповерхівок, 42 приватні домівки, дитячий садок, крамниці, адмінбудівлі та 6 автомобілів.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Усі відповідальні служби працюють на місці, запевнив голова ОВА. Він вкотре закликав жителів області евакуюватися до більш безпечних місць. Звернутися по допомогу можна за цими номерами:

0-800-500-121 , +38 (073) 050-01-21;

+38 (073) 050-01-21; 0-800-332-614 — для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю.

Нагадаємо, 22 вересня російські військові продовжували бити по підконтрольній частині Донецької області з різних видів озброєння: поліція зафіксувала загалом 1768 ударів по території регіону. Ці атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали Донеччини — серед цивільних загинули четверо людей, поранені ще 10.