Де лінія фронту на Донеччині 23 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 22 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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У вівторок, 22 вересня, російські військові продовжували бити по підконтрольній частині Донецької області з різних видів озброєння: поліція зафіксувала загалом 1768 ударів по території регіону. Ці атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали Донеччини — серед цивільних загинули четверо людей, поранені ще 10.

Загарбники обстріляли не менше 12 населених пунктів за добу

Поліція повідомила, що під вогнем перебували міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка й Олександрівка, села Золоті Пруди, Мирове, Новоселівка, Петрівка Друга, Спасько-Михайлівка, Степанівка та Шнурки.

На Краматорськ за добу росіяни скинули п’ять бомб: одну 500-кілограмову та ще чотири — 250-кілограмові, а також по місту били дронами. Одна людина загинула, поранені ще п’ятеро. Пошкоджені 10 багатоквартирних та 54 приватні будинки, храм, будівля банку, магазин та авто.

У Слов’янську через обстріли загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки.

Одне життя обірвалося у Спасько–Михайлівці. У Степанівці через російську атаку одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень, у селі пошкоджене авто.

В Олександрівці росіяни атакували двома дронами “Герань-2” лікарю. Є поранений, пошкоджені три будівлі медзакладу, дві господарські споруди. вісім авто “швидкої” та ще шість автівок.

Одна людина зазнала поранень у Малотаранівці, ще одна — у Мировому.

У Біленькому пошкоджені 16 осель, у Золотих Прудах — приватний будинок, церква та господарська споруда. У Шнурках постраждало сільгосппідприємство.

Загалом за добу 22 вересня поліція зафіксувала руйнування 117 цивільних об’єктів, зокрема 83 житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 28 разів обстрілювали населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуювали 558 людей, у тому числі 30 дітей.

Найбільше атак за добу фіксували на Костянтинівському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти тричі атакували в районах Новоселівки та Ставків. Спроби вклинитися в оборону українські військові відбили;

у районах Калеників та Кривої Луки російські військові провели два штурми на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку загарбники провели один штурм у районі Федорівки;

25 атак, за уточненою інформацією, фіксували на Костянтинівському напрямку . Російські сили вели штурми в районах Костянтинівки, Новоселівки, Розкішного, Новопавлівки, Кучерового Яру та Вільного;

23 атаки армійці країни-агресорки провели на Покровському напрямку . Окупанти намагалися просунутися в районах Нового Донбасу, Білицького, Новогришиного, Водянського, Молодецького, Муравки, Мирного, Сергіївки, Новопідгороднього та Новопавлівки.

Нагадаємо, парламент отримав на розгляд проєкт державного бюджету на 2027 році, у якому на підтримку ВПО передбачають 83,2 мільярда гривень. Це більше, ніж закладали цьогоріч — на 11,6 мільярда. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як ці гроші можуть розподілити.