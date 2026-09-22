На підтримку ВПО у 2027 році можуть закласти 83,2 млрд грн — це більше, ніж цьогоріч

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Парламент отримав на розгляд проєкт державного бюджету на 2027 році, у якому на підтримку ВПО передбачають 83,2 мільярда гривень. Це більше, ніж закладали цьогоріч — на 11,6 мільярда. Розповідаємо, як ці гроші можуть розподілити.
Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов.
За його даними, уряд вже подав на розгляд парламенту проєкту державного бюджету на 2027 рік. У цьому документі на підтримку переселенців передбачають 83,2 мільярда гривень – це на 11,6 мільярда більше, ніж у цьому році. Пріоритетними напрямками фінансування можуть стати житлові програми, соціальні послуги та інтеграція у нові громади.
Водночас серед ключових витрат:
Як зазначає Фролов, вперше від початку відкритого вторгнення витрати на допомогу на проживання переселенців не зменшують, а підвищують: майже на 0,9 мільярда гривень.
Нагадаємо, переселенці з ТОТ зможуть використати житловий ваучер як перший внесок у межах програми пільгового кредитування “єОселя”. Це прописано у законопроєкті №15335, який уряд ухвалив у першому читанні.