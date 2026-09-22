На підтримку ВПО у 2027 році можуть закласти 83,2 млрд грн — це більше, ніж цьогоріч

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Парламент отримав на розгляд проєкт державного бюджету на 2027 році, у якому на підтримку ВПО передбачають 83,2 мільярда гривень. Це більше, ніж закладали цьогоріч — на 11,6 мільярда. Розповідаємо, як ці гроші можуть розподілити.

Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов.

За його даними, уряд вже подав на розгляд парламенту проєкту державного бюджету на 2027 рік. У цьому документі на підтримку переселенців передбачають 83,2 мільярда гривень – це на 11,6 мільярда більше, ніж у цьому році. Пріоритетними напрямками фінансування можуть стати житлові програми, соціальні послуги та інтеграція у нові громади.

Водночас серед ключових витрат:

39,6 млрд грн – допомога на проживання ВПО;

12 млрд грн – підтримка тимчасового проживання ВПО;

11,5 млрд грн – компенсації за знищене майно;

8 млрд грн – житлові ваучери для ВПО з ТОТ та сертифікати “єВідновлення” (розподіл за рішенням уряду);

5,5 млрд грн – компенсації за знищене житло за програмою HOME;

4 млрд грн – соціальні послуги для ВПО;

3,7 млрд грн — “єОселя”: перший внесок та відсотки за перший рік;

3,5 млрд грн — програми зайнятості;

3,4 млрд грн — “єВідновлення” для пошкодженого житла;

1,5 млрд грн – будівництво та реконструкція житла для тимчасового проживання ВПО.

Як зазначає Фролов, вперше від початку відкритого вторгнення витрати на допомогу на проживання переселенців не зменшують, а підвищують: майже на 0,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, переселенці з ТОТ зможуть використати житловий ваучер як перший внесок у межах програми пільгового кредитування “єОселя”. Це прописано у законопроєкті №15335, який уряд ухвалив у першому читанні.