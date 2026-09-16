Переселенці з ТОТ зможуть використати житловий ваучер як перший внесок за "єОселею"

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Переселенці з ТОТ зможуть використати житловий ваучер як перший внесок у межах програми пільгового кредитування “єОселя”. Це прописано у законопроєкті №15335, який уряд ухвалив у першому читанні.
Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов.
За його словами, законопроєкт дозволить поєднувати житловий ваучер для переселенців з тимчасово окупованих територій з іпотечним кредитом для придбання або будівництва житла. Загалом документ передбачає:
Разом із тим закон має врегулювати механізм іпотечної застави та усунути “юридичні бар’єри”. Раніше вони не дозволяли банкам брати в заставу нерухомість, яку придбали коштом державних ваучерів.
“Ключовим викликом залишається обмежений ресурс програми: профінансовано лише близько 3,3 тисячі ваучерів із понад 37 тисяч погоджених заяв. Залучення коштів партнерів має бути пріоритетом для Уряду”, — написав Фролов.
Нагадаємо, усю корисну інформацію щодо компенсацій за зруйноване житло й житлових ваучерів, зокрема, журналісти Вільного Радіо зібрали в посібнику.