Переселенці з ТОТ зможуть використати житловий ваучер як перший внесок за "єОселею"

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Переселенці з ТОТ зможуть використати житловий ваучер як перший внесок у межах програми пільгового кредитування “єОселя”. Це прописано у законопроєкті №15335, який уряд ухвалив у першому читанні.

Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов.

За його словами, законопроєкт дозволить поєднувати житловий ваучер для переселенців з тимчасово окупованих територій з іпотечним кредитом для придбання або будівництва житла. Загалом документ передбачає:

ваучер номіналом 2 млн грн, який можна буде використати для придбання житла або будівництва нового;

якщо вартості ваучера недостатньо, решту суми можна буде покрити іпотечним кредитом, зокрема за програмою “єОселя”;

житло, придбане із використанням ваучера та іпотеки, можна буде передати в заставу банку;

таке майно не можна буде продати або повторно передавати в іпотеку протягом 5 років, крім випадку звернення стягнення кредитором.

Разом із тим закон має врегулювати механізм іпотечної застави та усунути “юридичні бар’єри”. Раніше вони не дозволяли банкам брати в заставу нерухомість, яку придбали коштом державних ваучерів.

“Ключовим викликом залишається обмежений ресурс програми: профінансовано лише близько 3,3 тисячі ваучерів із понад 37 тисяч погоджених заяв. Залучення коштів партнерів має бути пріоритетом для Уряду”, — написав Фролов.

Нагадаємо, усю корисну інформацію щодо компенсацій за зруйноване житло й житлових ваучерів, зокрема, журналісти Вільного Радіо зібрали в посібнику.