В Олександрівці четвертий день розбирають завали будинку: там залишаються тіла жінки та дитини

Наслідки авіаудару армії РФ по Олександрівці у вересні 2026 року. Фото: Лілія Ярошевська

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У місті тривають пошуково-рятувальні роботи після російських авіаударів. Під завалами одного зі зруйнованих будинків досі залишаються тіла жінки та її чотирирічної дитини.

Про це розповіла медикиня батальйону “Свобода” НГУ Лілія Ярошевська у репортажі видання “Вчасно”.

За її словами, через постійні російські обстріли рятувальникам доводиться переривати роботу. Команда “небо” через загрозу авіаударів лунає по кілька разів на день, і в цей час надзвичайники мусять відходити від завалів і чекати, поки небезпека мине.

Наслідки авіаудару армії РФ по Олександрівці у вересні 2026 року. Фото: Лілія Ярошевська

Під час розбору завалів рятувальники вже знайшли тіла кількох загиблих. Серед них — 56-річна вчителька Ніна Олексіївна, яка під час удару проводила онлайн-урок.

Також з-під уламків дістали тіла дворічного хлопчика Матвія та його матері. Жінка збиралась евакуюватися у безпечніший регіон і лише на день приїхала в Олександрівку, щоб вранці 24 вересня поїхати далі.

“Про стан тіла [дитини] казати не буду — це найжахливіше, що я бачила в житті. Також дістали тіло невідомого чоловіка, якого можна опізнати лише за ДНК. Усе згоріло: ані рук, ані ніг, ані голови, тільки пів тулуба”, — розповіла Лілія Ярошевська.

Нині під завалами досі залишаються тіла матері та її чотирирічної дитини.

Момент ліквідації наслідків авіаударів армії РФ по Олександрівці у вересні 2026 року. Фото: Лілія Ярошевська

Під час ударів російські військові застосували чотири КАБи. Одна з авіабомб влучила у приватні будинки, ще одна — між багатоповерхівками. Дві бомби пошкодили багатоповерхівку, на першому поверсі якої був магазин.

Рятувальники ліквідують наслідки авіаударів армії РФ по Олександрівці у вересні 2026 року. Фото: Лілія Ярошевська

За день до цього від російських ударів постраждала місцева цивільна лікарня. Два російські дрони влучили у терапевтичне відділення на третьому поверсі, де перебували пенсіонери й тяжкопоранені люди. Через пошкодження автомобілів швидкої допомоги пацієнтів довелося везти до іншої лікарні бойовим медикам та волонтерам.

Раніше ми розповідали про загибель поліціянта Максима Бутурлімова внаслідок масованої бомбової атаки РФ на Олександрівку 23 вересня.