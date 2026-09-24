Через російський удар по Олександрівці загинув поліціянт Максим Бутурлімов

Загиблий через російську атаку на Олександрівку поліціянт Максим Бутурлімов. Фото: ГУНП Донеччини

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23 вересня внаслідок російської масованої бомбової атаки на Олександрівку загинув поліціянт Максим Бутурлімов. 36-річний чоловік був родом з Новодонецького: щонайменше 15 років життя він присвятив роботі правоохоронцем.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

За їхніми даними, Максим Бутурлімов народився 18 квітня 1990 року в селищі Новодонецьке. Старший сержант сектору реагування ніс службу у Добропіллі, а згодом — селищі Олександрівка. Як кажуть колеги, чоловік знав кожен кілометр доріг, які патрулював 15 років.

Правоохоронець залишався поруч з жителями під час відкритого вторгнення, аби забезпечувати правопорядок і допомагав під час обстрілів. Його життя обірвалося через удар російської керованої авіабомби по Олександрівці 23 вересня. Максиму Бутурлімову назавжди 36 років.

“Без рідної людини залишилися батьки, дружина і дворічний син. Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Донецькій області висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Світла пам’ять про Максима Бутурлімова — вірного сина України та професіонала своєї справи — назавжди залишиться в наших серцях”, — написали колеги загиблого.

Нагадаємо, 23 вересня війська країни-агресорки завдали масованого авіаудару по Олександрівці. Внаслідок атаки загинули люди, а серед поранених — дитина. Окупанти зруйнували багатоповерхівку — під її завалами також можуть бути цивільні.

Згодом стало відомо, що загарбники поцілили по регіональному офісу Гуманітарної місії “Проліска”, який був у цьому селищі.