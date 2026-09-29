Влада Краматорська заявила про складну ситуацію з централізованим водопостачанням: що радять місцевим

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Нині у Краматорській громаді спостерігають складну ситуацію з централізованою подачею водою. Це повʼязано з аваріями на обʼєктах через удар російських військ. Що радять місцевим — читайте далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там кажуть, що відсутність централізованої подачі води повʼязана з аваріями на водопровідних мережах та обʼєктах інфраструктури через постійні російські атаки. Ситуацію з ними називають складною.

Водночас мешканці громади можуть скористатися облаштованими ручними колонками та свердловинами. Про найближчі можна дізнатися за номером телефону контакт-центру: +38 (099) 909-915-05.

Разом із тим, наголошують посадовці, вода на цих обʼєктах технічна, тож її необхідно обовʼязково кипʼятити. Також влада закликає враховувати сигнали повітряних тривог та не робити масових скупчень.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації від 1 жовтня управління праці та соціального захисту населення призупиняє прийом мешканців у Краматорську.