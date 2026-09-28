У Краматорську від 1 жовтня не прийматиме Управління праці та соцзахисту: куди звертатися тепер

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Через погіршення безпекової ситуації від 1 жовтня Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради призупиняє прийом мешканців у Краматорську.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
“Особисто звернутися до управління можна до 30 вересня включно. Мешканців громади просять врахувати це та завчасно звернутися для отримання необхідних адміністративних послуг”, — повідомили Краматорській міській раді.
Зазначимо, УПСЗН приймає громадян від 9:00 по 16:00 за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 23.
Після 1 жовтня людям, які хочуть звернутися до управління щодо соціального захисту, потрібно буде їхати на Полтавщину. Там їх прийматимуть за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 80.
Також після зазначеної дати не припинять роботу гарячі лінії, де можна отримати консультації від УПСЗН у дистанційному форматі. Працюють вони з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00:
Також звернення можна надсилати на електронні адреси:
Раніше у Краматорську через посилення обстрілів призупинили роботу, зокрема, релокований туди ЦНАП міста Дружківка, три відділення Укрпошти, станція переливання крові, та ліфти в багатоквартирних будинках.
11 вересня стало відомо про призупинення роботи ДРАЦС у місті, а також про призупинення роботи усіх відділів Державної міграційної служби загалом на підконтрольній частині на Донеччини.
У місті також припинив прийоми ЦНАП, до нього можна звернутися в онлайн-форматі.
Нагадаємо, 28 вересня російські війська атакували в Краматорську автівку голови “Донецькоблгазу”. Внаслідок удару ніхто не постраждав — це вже не перша атака на фахівців компанії.