У Краматорську від 1 жовтня не прийматиме Управління праці та соцзахисту: куди звертатися тепер

Краматорське УПСЗН. Фото з Google Maps

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Через погіршення безпекової ситуації від 1 жовтня Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради призупиняє прийом мешканців у Краматорську.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Особисто звернутися до управління можна до 30 вересня включно. Мешканців громади просять врахувати це та завчасно звернутися для отримання необхідних адміністративних послуг”, — повідомили Краматорській міській раді.

Зазначимо, УПСЗН приймає громадян від 9:00 по 16:00 за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 23.

Після 1 жовтня людям, які хочуть звернутися до управління щодо соціального захисту, потрібно буде їхати на Полтавщину. Там їх прийматимуть за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 80.

Також після зазначеної дати не припинять роботу гарячі лінії, де можна отримати консультації від УПСЗН у дистанційному форматі. Працюють вони з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00:

050-06-05-158 — соціальні послуги, компенсаційні виплати, державні допомоги;

093-234-30-22 — дитяче оздоровлення, забезпечення технічними засобами реабілітації, призначення та виплата матеріальної допомоги з місцевого бюджету;

095-402-41-51 — питання, що стосуються переселенців.

Також звернення можна надсилати на електронні адреси:

Раніше у Краматорську через посилення обстрілів призупинили роботу, зокрема, релокований туди ЦНАП міста Дружківка, три відділення Укрпошти, станція переливання крові, та ліфти в багатоквартирних будинках.

11 вересня стало відомо про призупинення роботи ДРАЦС у місті, а також про призупинення роботи усіх відділів Державної міграційної служби загалом на підконтрольній частині на Донеччини.

У місті також припинив прийоми ЦНАП, до нього можна звернутися в онлайн-форматі.

Нагадаємо, 28 вересня російські війська атакували в Краматорську автівку голови “Донецькоблгазу”. Внаслідок удару ніхто не постраждав — це вже не перша атака на фахівців компанії.