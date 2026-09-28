Росіяни атакували автівку голови “Донецькоблгазу” в Краматорську

Наслідки російської атаки на автівку газовиків у Краматорську, 28 вересня 2026-го. Фото: "Донецькоблгаз"

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28 вересня російські війська атакували в Краматорську автівку голови “Донецькоблгазу”. Внаслідок удару ніхто не постраждав — це вже не перша атака на фахівців компанії.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

За їхніми даними, автомобіль пересувався містом, коли в нього влучив російський FPV-дрон. Машина зазнала пошкоджень, однак серед людей ніхто не постраждав.

“Це вже не перший випадок, коли працівники та транспорт підприємства опиняються під атакою. Газовики продовжують працювати у Краматорську.

Сьогодні вкотре переконалися, наскільки небезпечною стала звичайна робота наших газовиків у місті. Дякувати Богу, обійшлося без постраждалих”, — написали у компанії.

Нагадаємо, 24 вересня під час атаки на Краматорськ російські війська вчергове пошкодили будівлю компанії “Донецькоблгаз”. Водночас серед працівників ніхто не постраждав.