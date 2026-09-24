Росіяни пошкодили будівлю "Донецькоблгазу" в Краматорську 24 вересня: що відомо

Наслідки російської атаки на будівлю "Донецькоблгазу" в Краматорську. Фото: зі сторінки компанії

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24 вересня під час атаки на Краматорськ російські війська вчергове пошкодили будівлю компанії “Донецькоблгаз”. Водночас серед працівників ніхто не постраждав.

Про це повідомили на сторінці АТ “Донецькоблгаз”.

Там розповіли, що близько 10:20 російські війська завдали чергового удару по Краматорську. Боєприпас впав неподалік від будівлі газовиків — обстріл пошкодив її: там вибиті та частково зруйновані вікна, пошкоджений ґанок і частина обладнання.

Разом із тим руйнувань зазнав абонентський відділ Краматорського УГГ, скління господарських споруд та інші приміщення. Обійшлося без постраждалих серед співробітників, уточнили в “Донецькоблгазі”.

“Російські злочинці продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Під ударами опиняються не лише житлові будинки, а й підприємства, працівники яких щодня забезпечують життєдіяльність міста. Наші працівники не лише відновлюють газові мережі після обстрілів, а й змушені періодично ремонтувати власні робочі приміщення. І все це в умовах, коли обстріли з боку окупанта не припиняються”, — додали у компанії.

Нагадаємо, 22 вересня війська країни-агресорки вдарили по складу БФ “Янголи Спасіння” у Словʼянську. Внаслідок атаки загинув волонтер Сергій Пінський, а його колега дістав поранення. Благодійники вирішили повністю закрити сховище з 10 жовтня.

Також 23 вересня під час ранкової атаки на Олександрівку росіяни поцілили по пʼятиповерхівці в селищі, де розташовувався регіональний офіс Гуманітарної місії “Проліска”. Троє працівників опинилися під завалами, однак згодом їх вдалося деблокувати.