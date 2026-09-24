Через російський удар по Словʼянську 22 вересня загинув волонтер “Янголів Спасіння”, його колега — поранений: що відомо про атаку

Наслідки російської атаки на склад "Янголів Спасіння" у Словʼянську. Фото: зі сторінки благодійного фонду

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22 вересня війська країни-агресорки вдарили по складу БФ “Янголи Спасіння” у Словʼянську. Внаслідок атаки загинув волонтер Сергій Пінський, а його колега дістав поранення. Благодійники вирішили повністю закрити сховище з 10 жовтня.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла менеджерка з комунікацій БФ “Янголи Спасіння” Яна Бондаренко.

За її даними, того дня — близько 11:30 — склад благодійного фонду зазнав двох атак FPV-дронами. Через один з ударів загинув 48-річний волонтер Сергій Пінський: він допомагав із завантаженням та розвантаженням гуманітарних вантажів. Його колега — Сергій Ніцко — зазнав поранень. Чоловіка доставили на броньованій автівці до медичного закладу, де нині він отримує допомогу.

“Обидва волонтери були залучені у наданні гуманітарної допомоги, розвантаженні автівок з гуманітарною допомогою та активно долучалися до підтримки ініціатив Фонду. Чоловіки співпрацювали з нашою організацією з початку повномасштабної війни та завжди надавали усю можливу та необхідну підтримку у межах наших програм. Їх залученість допомагала тисячам людей на Донеччині отримати необхідну та своєчасну допомогу.

З майна постраждала тільки автівка, саме приміщення складу не постраждало. Також постраждав мопед, на якому волонтери їхали зі складу, дрон влучив прямо в нього“, — розповіла Бондаренко.

Разом із тим керівництво фонду ухвалило рішення повністю зупинити роботу складу з 10 жовтня. Благодійники вже перебудовують логістичний ланцюг, щоб зменшити залежність від Донецької області та продовжувати доставляти допомогу людям через сховища на Харківщині та Дніпропетровщині. Також там працюють над розширенням автопарку.

“Безпекова ситуація в Донецькій області продовжує погіршуватися. Ми закликаємо наших працівників, які залишаються в області, розглядати можливість переїзду до безпечніших регіонів. За останні пів року понад 100 членів нашої команди, які проживали в Донецькій області, вже переїхали до інших регіонів, де фонд має свої представництва та продовжують свою діяльність у команді”, — розповіла представниця “Янголів Спасіння”.

Вона додала, що це вже четверта атака на транспорт благодійників за останні два місяці: раніше внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень два евакуаційні автобуси та вантажний автомобіль для доставки гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, під час ранкової атаки на Олександрівку війська країни-агресорки поцілили по пʼятиповерхівці в селищі, де розташовувався регіональний офіс Гуманітарної місії “Проліска”. Троє працівників опинилися під завалами, однак їх вдалося деблокувати.