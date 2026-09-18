Краматорський ЦНАП припиняє прийом громадян після 25 вересня: як звернутися дистанційно

ЦНАП. Ілюстративне фото: Мінцифри

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Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради тимчасово зупиняє особистий прийом відвідувачів через безпекову ситуацію в місті. До 25 вересня 2026 року установа продовжує обслуговувати громадян очно, а далі — звертатися можна буде тільки в дистанційному форматі.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міськради.

“Просимо мешканців громади врахувати зазначену інформацію та завчасно звернутися для отримання необхідних адміністративних послуг”, — уточнили у міській раді.

Там також пообіцяли згодом оприлюднити інформацію щодо доступності адміністративних та інших послуг для мешканців громади, які евакуювалися через війну.

Попри призупинення особистого прийомів, ЦНАП продовжує консультувати громадян дистанційно з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. Звернутися можна як телефоном, так і поштою:

Раніше у Краматорську через посилення обстрілів призупинили роботу, зокрема, релокований туди ЦНАП міста Дружківка, три відділення Укрпошти, станція переливання крові, та ліфти в багатоквартирних будинках.

11 вересня стало відомо про призупинення роботи ДРАЦС у місті, а також про призупинення роботи усіх відділів Державної міграційної служби загалом на підконтрольній частині на Донеччини.

Нагадаємо, 21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.