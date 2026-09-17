Які території на Донеччині ще не належать до зони активних бойових дій або окупації у вересні 2026 року

Наслідки російської атаки на Олександрівку, 2 липня 2026-го. Фото: Донецька ОВА

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21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.

Про це йдеться у версії Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією від 21 серпня 2026 року.

Документ розрізняє три статуси населених пунктів:

територія можливих бойових дій;

територія активних бойових дій;

тимчасово окупована територія.

Від 21 серпня Слов’янська, Святогірська, Краматорська та Криворізька громади повністю перейшли до статусу територій активних бойових дій. Відтоді на Донеччині не залишилося жодного міста, яке не окуповане або не належить до території активних бойових дій.

У зоні можливих боїв залишаються Олександрівська та Черкаська селищні громади, а також Андріївська сільська громада.

Нагадаємо, на середину вересня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.