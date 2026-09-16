Скільки дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині: дані на 16 вересня 2026-го

Евакуація дітей з Донеччини. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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На середину вересня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти. Де саме вони залишаються — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з восьми населених пунктів трьох громад Донецької області — на середину місяця там залишався 387 неповнолітній. Однак вже 16 вересня зʼявилося рішення про розширення цієї зони, тож розпочався новий етап. До нього увійшли, зокрема Новодонецьке, Іверське, Новосамарське та Шостаківка Новодонецької громади — звідти мають вивезти 51 дитину. Також малеча поки не виїхала з:

Краматорської громади — 203 дитини;

Словʼянської громади — 139 дітей;

Святогірської громади — 45 дітей.

За останній тиждень з небезпеки евакуювали загалом 135 неповнолітніх, а від початку місяця — 206. Найбільше — 194 дитини — поїхали з Краматорської громади.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 84,5 тисячі людей, з яких 4 060 — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 69 тисячі цивільних, серед них не менш як 2 997 неповнолітніх.

Нагадаємо, від початку вересня 2026 року із прифронтової Святогірської громади евакуювали 44 людини. Однак ще близько тисячі людей залишаються там мешкати. Окупанти продовжують нарощувати свої удари по населених пунктах.