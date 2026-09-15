Зі Святогірської громади від початку вересня евакуювали 44 людини: скільки залишаються

Святогірськ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Від початку вересня 2026 року із прифронтової Святогірської громади евакуювали 44 людини. Однак ще близько тисячі людей залишаються там мешкати. Окупанти продовжують нарощувати свої удари по населених пунктах.

Про це повідомив очільник Святогірської МВА Володимир Рибалкін.

За його словами, головна зброя військ країни-агресорки для атак на Святогірську громаду — це авіація. Окупанти також продовжують дронами тримати під контролем логістичні шляхи, а ще бити ствольною артилерією. Разом із тим збільшилося використання реактивних систем залпового вогню.

“Евакуація — найважливіше питання. На сьогодні на території громади перебувають 1065 жителів, з яких 47 — діти. З 1 вересня незважаючи ні на що, за допомогою і при взаємодії поліції, ДСНС нам вдалося евакуювати 44 мешканці, з них шість дітей і двоє маломобільних”, — розповів посадовець.

Він уточнив, що за два тижні на території Святогірської громади видали 350 гігієнічних та 670 продуктових наборів. Гуманітарну допомогу місцевим жителям продовжать надавати допоки дозволятиме безпекова ситуація.

Раніше очільник військової адміністрації зазначав, що в самому Святогірську продовжують працювати два продовольчі магазини. В одному із них ввели безготівковий розрахунок через платіжний термінал, а ще зʼявився доступ до інтернету. Окрім цього, там у штатному режимі працюють військова адміністрація, поліція та комунальні служби. Останні підтримують стан вулиць, доріг та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у 2026-2027 навчальному році два заклади середньої освіти та один садок Святогірської громади надаватимуть освітні послуги. Там навчання від 1 вересня продовжилося в дистанційному форматі.