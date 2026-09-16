На Донеччині у вересні 2026-го розширюють зону обов'язкової евакуації дітей

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

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На тлі посилення обстрілів у Донецькій області ухвалили рішення про розширення зони примусової евакуації дітей із низки населених пунктів регіону. Оголошені 16 вересня зміни стосуються населених пунктів Новодонецької та Святогірської громади, а також окремих вулиць у Слов’янську та Суханівці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, у Святогірській громаді примусову евакуацію дітей із батьками поширили на чотири населені пункти, кожен з яких офіційно є зоною активних бойових дій:

село Адамівка;

село Глибока Макатиха;

село Микільське;

село Хрестище.

У Новодонецькій громаді дітей вивозитимуть ще із чотирьох населених пунктів, які також є зоною активних бойових дій:

селища Новодонецьке;

села Іверське;

села Новосамарське;

села Шостаківка.

У Суханівці Слов’янської громади евакуацію проведуть у примусовий спосіб з:

вулиці Героїв неба

вулиці Горова

вулиці Зарічної

вулиці Лугової

вулиці Торецької

провулка Лугового.

У Слов’янську примусову евакуацію поширили на:

виїзди Історичний, Квітневий, Миколи Хвильового, Скіфський, Яковлєва Олексія;

вулиці 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянська, Березнева, Бориса Патона, Василя Сліпака, Василя Стуса, Вереснева, Волошкова, Волонтерів, Геологічна, Гірська, Демократична, Дмитра Донцова, Енеїди, Єдності, Журналістів, Зоряна, Івана Федорова, Ігоря Грішина, Ізюмська, Калинова, Карпатської Січі, Керченська, Кленова, Князя Ігоря, Козацька, Колонтаївська, Корсунська, Котляревського, Красногірська, Ланова, Левадна, Лесі Українки, Лісна, Літературна, Луганська, Мальовнича, Мацька, Медова, Миколи Колосовського, Миколи Семейка, Миколи Хвильового, Миру, Мистецька, Молодіжна, Назара Яремчука, Новоселівська, Олеся Гончара, Отаманська, Охтирська, Павла Глазового, Північна, Привільна, Режисерська, Реконструкції, Рубіжна, Самбірська, Санаторна, Серпнева, Сільзаводська, Січових стрільців, Скіфська, Смарагдова, Солов’їна, Тениста, Трускавецька, Цілинна, Червоної калини, Чумацька, Щедра, Шляхетна, Ювілейна, Юрія Багатікова, Яковлєва Олексія, Янтарна;

провулки 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянський, Високий, Волонтерів, Демократичний, Дмитра Донцова, Дружківський, Енеїди, Журналістів, Зоряний, Ізюмський, Історичний, Керченський, Князя Ігоря, Козацький, Красногірський, Кустарний, Лановий, Літературний, Привільний, Рубіжний, Скіфський, Смарагдовий, Солов’їний, Тараса Шевченка, Трускавецький, Цілинний, Червоної калини, Ягідний, Яковлєва Олексія.

“Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, служба у справах дітей. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей”, — уточнив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, від початку вересня 2026 року із прифронтової Святогірської громади евакуювали 44 людини. Однак ще близько тисячі людей залишаються там мешкати. Окупанти продовжують нарощувати свої удари по населених пунктах.