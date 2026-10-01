Близько 18 тисяч людей евакуювали з Донецької області за вересень 2026-го: де залишається найбільше

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За вересень 2026 року за межі Донецької області виїхали близько 18 тисяч людей. Водночас найбільше жителів залишається у Словʼянській та Краматорській громадах. Скільки загалом на підконтрольній частині регіону — читайте далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитра Петліна.
За його даними, з літа 2022 року загальна кількість людей, які виїхали за межі Донецької області, сягнула 1 мільйона 461 тисячі людей. За вересень з підконтрольної частини регіону евакуювали близько 18 тисячі жителів, з яких 1 317 — діти. Нині там залишаються приблизно 77,5 тисячі цивільних, а безпосередньо у зоні активних боїв — 64 тисячі.
Обласна влада закликає місцевих жителів виїздити, оскільки ситуація продовжує погіршується. Окупанти продовжують бити по житлових кварталах та логістичних шляхах Донеччини.
Разом із тим найбільше людей залишається в Краматорській громаді: 30,1 тисячі, з яких 801 дитина. Водночас у Словʼянській громаді неповнолітніх більше — 1 715, однак загальна кількість цивільних менша: 24,2 тисячі. У інших прифронтових громадах ситуація така:
Нагадаємо, на тлі посилення російських атак у вересні збільшилася кількість людей, які покидають Новодонецьку та Олександрівську громади. Від початку місяця звідти виїхали загалом 3,4 тисячі людей.