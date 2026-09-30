Понад 3,4 тисячі людей виїхали з Новодонецької та Олександрівської громад від початку вересня

Евакуація людей з Донеччини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На тлі посилення російських атак у вересні збільшилася кількість людей, які покидають Новодонецьку та Олександрівську громади. Від початку місяця звідти виїхали загалом 3,4 тисячі людей.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін.

За його словами, від початку вересня у Новодонецькій громаді суттєво зменшилася кількість людей, які залишаються — на 2,1 тисячі. Також місцеві продовжують покидати Олександрівську громаду: фактично за місяць звідти виїхали 1,3 тисячі жителів. Темпи такої евакуації повʼязані, зокрема із посиленням російських атак на населені пункти регіону.

“Люди ухвалюють рішення (про виїзд, — ред.) не просто так, бачать, що там небезпечно. У Новодонецькій громаді не так давно запровадили примусову евакуацію дітей у чотирьох населених пунктах. Розуміють, що таке рішення не випадкове й значить стає гірше, тому влада так вирішила. В першу чергу — безпекова складова, яку вони бачать, скажімо так, не з телевізора, а безпосередньо там”, — каже Дмитро Петлін.

За його даними, на кінець місяця в обох громадах залишаються загалом 6 730 людей, зокрема:

у Новодонецькій — 730 цивільних;

в Олександрівській — 6 тисяч.

Нагадаємо, в Олександрівці триває восьма доба пошуків матері та дитини, які могли опинитися під завалами багатоповерхівки через російський масований авіаудар по селищу 23 вересня. Рятувальникам наразі не вдалося знайти бодай фрагменти їхніх тіл.