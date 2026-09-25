Розширення зони примусової евакуації дітей на Донеччині офіційно погодили: звідки вивезуть неповнолітніх

Евакуація дітей з Краматорської громади, серпень 2026 року. Фото: з відео поліції Донеччини

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Координаційний штаб погодив розширення зони примусової евакуації дітей у Донецькій області. Рішення стосується деяких сіл Святогірської й Новодонецької громад, а також частини міста Слов’янськ та селища Суханівка Слов’янської громади.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації. Додаткові подробиці стосовно рішення у коментарі для Вільного Радіо надала прессекретарка ДонОДА Надія Масюженко.

“Було погоджене рішення щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов’янськ та селища Суханівка Слов’янської громади. Це рішення ухвалили з метою збереження життя та здоров’я дітей в умовах постійної загрози ворожих обстрілів”, — заявили в обласній держадміністрації за підсумками засідання.

Там не назвали конкретного переліку населених пунктів, які додали до зони обов’язкової евакуації дітей. Прессекретарка ДонОДА Надія Масюженко уточнила для Вільного Радіо, що йдеться про ті самі населені пункти, про які 16 вересня вже заявляв Вадим Філашкін. Евакуацію дітей звідти розпочали ще до того, як рішення офіційно погодив Координаційний штаб.

При цьому в офіційній новині від ДонОДА за підсумками засідання Коорштабу не згадали чотири села Новодонецької громади — Новодонецьке, Іверське, Новосамарське та Шостаківку. Це сталося помилково: евакуацію дітей звідти теж уже проводять, підтвердила Надія Масюженко.

Так, у Святогірській громаді примусову евакуацію дітей із батьками поширили на чотири населені пункти:

село Адамівка;

село Глибока Макатиха;

село Микільське;

село Хрестище.

У Новодонецькій громаді дітей вивозять ще із чотирьох населених пунктів:

селища Новодонецьке;

села Іверське;

села Новосамарське;

села Шостаківка.

У Суханівці Слов’янської громади евакуацію проводять у примусовий спосіб з:

вулиці Героїв неба

вулиці Горова

вулиці Зарічної

вулиці Лугової

вулиці Торецької

провулка Лугового.

У Слов’янську примусова евакуація поширена на:

виїзди Історичний, Квітневий, Миколи Хвильового, Скіфський, Яковлєва Олексія;

вулиці 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянська, Березнева, Бориса Патона, Василя Сліпака, Василя Стуса, Вереснева, Волошкова, Волонтерів, Геологічна, Гірська, Демократична, Дмитра Донцова, Енеїди, Єдності, Журналістів, Зоряна, Івана Федорова, Ігоря Грішина, Ізюмська, Калинова, Карпатської Січі, Керченська, Кленова, Князя Ігоря, Козацька, Колонтаївська, Корсунська, Котляревського, Красногірська, Ланова, Левадна, Лесі Українки, Лісна, Літературна, Луганська, Мальовнича, Мацька, Медова, Миколи Колосовського, Миколи Семейка, Миколи Хвильового, Миру, Мистецька, Молодіжна, Назара Яремчука, Новоселівська, Олеся Гончара, Отаманська, Охтирська, Павла Глазового, Північна, Привільна, Режисерська, Реконструкції, Рубіжна, Самбірська, Санаторна, Серпнева, Сільзаводська, Січових стрільців, Скіфська, Смарагдова, Солов’їна, Тениста, Трускавецька, Цілинна, Червоної калини, Чумацька, Щедра, Шляхетна, Ювілейна, Юрія Багатікова, Яковлєва Олексія, Янтарна;

провулки 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянський, Високий, Волонтерів, Демократичний, Дмитра Донцова, Дружківський, Енеїди, Журналістів, Зоряний, Ізюмський, Історичний, Керченський, Князя Ігоря, Козацький, Красногірський, Кустарний, Лановий, Літературний, Привільний, Рубіжний, Скіфський, Смарагдовий, Солов’їний, Тараса Шевченка, Трускавецький, Цілинний, Червоної калини, Ягідний, Яковлєва Олексія.

Додатково під час згаданого засідання затвердили організацію нового пункту для евакуації громадян, уточнили у ДонОДА. Рішення ухвалили через цілеспрямовані атаки з боку російської армії по місцях евакуації цивільних мешканців Донеччини.

Нагадаємо, станом на 16 вересня у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти. Журналісти Вільного Радіо розповіли, в яких населених пунктах триває евакуація малечі.