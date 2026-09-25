Розширення зони примусової евакуації дітей на Донеччині офіційно погодили: звідки вивезуть неповнолітніх

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Координаційний штаб погодив розширення зони примусової евакуації дітей у Донецькій області. Рішення стосується деяких сіл Святогірської й Новодонецької громад, а також частини міста Слов’янськ та селища Суханівка Слов’янської громади.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації. Додаткові подробиці стосовно рішення у коментарі для Вільного Радіо надала прессекретарка ДонОДА Надія Масюженко.
“Було погоджене рішення щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов’янськ та селища Суханівка Слов’янської громади. Це рішення ухвалили з метою збереження життя та здоров’я дітей в умовах постійної загрози ворожих обстрілів”, — заявили в обласній держадміністрації за підсумками засідання.
Там не назвали конкретного переліку населених пунктів, які додали до зони обов’язкової евакуації дітей. Прессекретарка ДонОДА Надія Масюженко уточнила для Вільного Радіо, що йдеться про ті самі населені пункти, про які 16 вересня вже заявляв Вадим Філашкін. Евакуацію дітей звідти розпочали ще до того, як рішення офіційно погодив Координаційний штаб.
При цьому в офіційній новині від ДонОДА за підсумками засідання Коорштабу не згадали чотири села Новодонецької громади — Новодонецьке, Іверське, Новосамарське та Шостаківку. Це сталося помилково: евакуацію дітей звідти теж уже проводять, підтвердила Надія Масюженко.
Так, у Святогірській громаді примусову евакуацію дітей із батьками поширили на чотири населені пункти:
У Новодонецькій громаді дітей вивозять ще із чотирьох населених пунктів:
У Суханівці Слов’янської громади евакуацію проводять у примусовий спосіб з:
У Слов’янську примусова евакуація поширена на:
Додатково під час згаданого засідання затвердили організацію нового пункту для евакуації громадян, уточнили у ДонОДА. Рішення ухвалили через цілеспрямовані атаки з боку російської армії по місцях евакуації цивільних мешканців Донеччини.
Нагадаємо, станом на 16 вересня у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти. Журналісти Вільного Радіо розповіли, в яких населених пунктах триває евакуація малечі.