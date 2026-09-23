Чи готова Донецька область до зими на вересень 2026 року

Блочно-модульна котельня. Ілюстративне фото: Термобуд

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У Донецькій області станом на 23 вересня до холодів підготували вже 1 532 об’єкти ЖКГ: це 91% від запланованого у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проводити підготовку до холодів. Водночас у ДонОВА ще не розкрили, де саме у регіоні буде централізоване опалення.

Про рівень готовності регіону до осінньо-зимового періоду начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив за підсумками наради щодо підготовки регіону.

“Станом на 23 вересня середній рівень готовності об’єктів у громадах, де підготовчі роботи дозволяє безпекова ситуація, становить 91% — підготовлено 1532 із 1678 запланованих об’єктів. Окремо зосередилися на питаннях, які ще потребують вирішення: забезпеченні стабільної роботи критичної інфраструктури, резервному живленні та необхідних ресурсах для комунальних підприємств. Обговорили ситуацію в громадах, де через бойові дії та руйнування підготовка до зими потребує окремих рішень”, — заявив Вадим Філашкін.

Зазначимо, посадовець повторив показники, які Донецька ОДА вже розкривала 15 вересня: тоді також заявили про готовність 1 532 об’єктів ЖКГ. Йдеться про такі результати:

у житловому фонді до холодів підготовлені 1 336 із запланованих 1 463;

у соціальній сфері — всі 68 запланованих об’єктів, зокрема всі 37 закладів охорони здоров’я;

у тепловому господарстві до холодів підготували котельні на 84% (57 із запланованих 68), теплові мережі — на 69% (149,9 з 216,4 км), а заміну теплових мереж виконали на 63% (1,517 із запланованих 2,416 км);

у водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтували або замінили 73% водопровідних мереж (5,4 із запланованих 7,31 км) і 100% каналізаційних мереж (усі заплановані 0,75 км), а готовність водопровідних насосних станцій сягнула 84% (26 із 31), каналізаційних — 91% (30 із 33);

у дорожньо-мостовому господарстві капітальний та поточний ремонт міських доріг виконали на 75% (56,7 із запланованих 76,08 тис. м2), а підготовку спеціалізованої техніки — на 84% (36 із запланованих 43).

На 1 серпня рівень готовності регіону до холодів у ДонОДА оцінювали у 63%, однак тоді план був більшим: підготовка 1 747 об’єктів проти 1 678 у вересні.

Нагадаємо, підготовка Донеччини до зими відбувається у межах проєкту “план стійкості”. Це комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону. Його реалізує український уряд спільно з ОВА та громадами.

Загальна потреба у фінансуванні “плану стійкості” Донецької області становить майже 2 млрд грн. Він передбачає захист понад трьох десятків об’єктів критичної інфраструктури від атак. Також введуть обладнання для розподіленої генерації, а ще залучать устаткування для резервного живлення.

У квітні Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі регіони країни належним чином готуються до наступного опалювального сезону. Серед них, зокрема, була Донецька область.