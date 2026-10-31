У Слов’янську через руйнування у 2026 році не можуть подати опалення до 85 житлових багатоповерхівок (перелік адрес)

Пожежа у житловій багатоповерхівці Слов’янська, яка виникла внаслідок обстрілу міста у серпні 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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У 85 житлових багатоповерхівках Слов’янська взимку 2026/2027 років не буде опалення. Причини — руйнування, неможливість запустити котельню або відсутність мешканців за цими адресами. Деякі будинки відключили повністю, а в деяких — окремі під’їзди або квартири. Публікуємо повний перелік будинків, до яких не можуть подати тепло.

Перелік адрес опублікували в пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації. Зокрема, опалення не можуть подати у будинки за такими адресами:

вул. Осіння, 1, 3, 4;

вул. Українських Десантників, 1, 2, 4, 7, 9, 11, 18;

пров. Українських Десантників, 1, 3, 5, 7;

вул. Новосодівська, 5, 13, 15, 17, 19, 21;

вул. Рибацька, 74;

вул. Барвінківська, 1, 3, 5, 7, 9;

вул. Інтернатна, 2;

вул. Новий Побут, 17;

вул. Торська, 4, 22, 23, 43, 46-А, 50, 57, 65;

вул. Університетська, 5, 7, 28, 43, 45, 48, 58;

пров. Макаренка, 3, 4, 5, 6;

вул. І. Мазепи, 4, 12, 18;

вул. Василівська, 15, 21, 23, 27, 36 (квартири № 56–70);

вул. Батюка, 8-А, 10 (квартири № 1–70), 18-А (квартири № 91–100), 34;

вул. Батюка, 54 (квартири № 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144);

вул. Заводська, 4, 6, 8;

вул. Кільцева, 12;

вул. Дарвіна, 17 (квартири № 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47);

вул. Олімпійська, 7 (квартири № 99–106), 11 (квартири № 31–55);

вул. Шевченка, 3, 11, 15, 16, 17;

вул. Я. Мудрого, 10;

вул. Банківська, 81;

вул. Корольова, 4, 23, 39;

вул. П. Марапульця, 28;

вул. Л. Українки, 3 (квартири № 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18);

вул. 95-ї Бригади, 6;

вул. Вокзальна, 3, 5, 7;

вул. Центральна, 22 (під’їзди № 6, 7, 8);

пров. Парковий, 6 (1-й під’їзд, квартира № 43).

У пресслужбі Слов’янської МВА наголосили, що цей перелік не остаточний. Через удари російської армії по громаді кількість будинків, у яких неможливо буде забезпечити опалення, може збільшуватися. За потреби посадовці оновлюватимуть перелік адрес, де взимку може не бути опалення.

Нагадаємо, у Краматорську не буде опалення взимку 2026/2027 років у 270 житлових багатоповерхівках. Журналісти Вільного Радіо публікувало повний перелік цих адрес.