У Слов’янську через руйнування у 2026 році не можуть подати опалення до 85 житлових багатоповерхівок (перелік адрес)

У 85 житлових багатоповерхівках Слов’янська взимку 2026/2027 років не буде опалення. Причини — руйнування, неможливість запустити котельню або відсутність мешканців за цими адресами. Деякі будинки відключили повністю, а в деяких — окремі під’їзди або квартири. Публікуємо повний перелік будинків, до яких не можуть подати тепло.
Перелік адрес опублікували в пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації. Зокрема, опалення не можуть подати у будинки за такими адресами:
вул. Осіння, 1, 3, 4;
вул. Українських Десантників, 1, 2, 4, 7, 9, 11, 18;
пров. Українських Десантників, 1, 3, 5, 7;
вул. Новосодівська, 5, 13, 15, 17, 19, 21;
вул. Рибацька, 74;
вул. Барвінківська, 1, 3, 5, 7, 9;
вул. Інтернатна, 2;
вул. Новий Побут, 17;
вул. Торська, 4, 22, 23, 43, 46-А, 50, 57, 65;
вул. Університетська, 5, 7, 28, 43, 45, 48, 58;
пров. Макаренка, 3, 4, 5, 6;
вул. І. Мазепи, 4, 12, 18;
вул. Василівська, 15, 21, 23, 27, 36 (квартири № 56–70);
вул. Олімпійська, 7 (квартири № 99–106), 11 (квартири № 31–55);
вул. Шевченка, 3, 11, 15, 16, 17;
вул. Я. Мудрого, 10;
вул. Банківська, 81;
вул. Корольова, 4, 23, 39;
вул. П. Марапульця, 28;
вул. Л. Українки, 3 (квартири № 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18);
вул. 95-ї Бригади, 6;
вул. Вокзальна, 3, 5, 7;
вул. Центральна, 22 (під’їзди № 6, 7, 8);
пров. Парковий, 6 (1-й під’їзд, квартира № 43).
У пресслужбі Слов’янської МВА наголосили, що цей перелік не остаточний. Через удари російської армії по громаді кількість будинків, у яких неможливо буде забезпечити опалення, може збільшуватися. За потреби посадовці оновлюватимуть перелік адрес, де взимку може не бути опалення.