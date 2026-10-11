 37 військових із Соледарської громади мають звання "Почесний громадянин" — посмертно: імена
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37 військових із Соледарської громади мають звання “Почесний громадянин” — посмертно

Богдан Комаровський
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На жовтень 2026-го у Соледарській громаді звання “Почесний громадянин” надали 37 загиблим військовим. Більшість з них відзначили у вересні цьогоріч, а двох — торік. 

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла голова Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на надання звання “Почесний громадянин Соледарської міської територіальної громади” Світлана Редченко.

За її словами, вперше таке звання з-поміж військових надали у 2025-му оборонцю Олександру Меденцеву, який загинув під час АТО у 2019-му на Попаснянському напрямку. Чоловіка поховали на території Соледара. Тоді ж посмертно відзначили захисника Олександра Мацієвського.

Окрім цього, у 2026-му звання “Почесний громадянин Соледарської міської територіальної громади” отримали ще 25 полеглих військових, зокрема у серпні — Олександр Юнг. Оборонець загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 7 січня 2026 року. Також місцева влада відзначила:

  1. Олександра Бібіка;
  2. Дмитра Валіхова;
  3. Віталія Варнавського;
  4. Дмитра Власова;
  5. Максима Волошина;
  6. Сергія Волошина;
  7. Микиту Гладкова;
  8. Геннадія Гребенюка;
  9. Руслана Гриценка;
  10. Романа Гусєва;
  11. Миколу Жидкова;
  12. Павла Завєртнєва;
  13. Сергія Запорожченка;
  14. Євгена Зозулю;
  15. Юрія Коваля;
  16. Романа Ковтуна;
  17. Євгена Колдаєва;
  18. Сергія Кондрашова;
  19. Сергія Кулакова;
  20. Івана Купліченка;
  21. Олександра Купянського;
  22. Івана Лучка;
  23. Якова Лютенка;
  24. Андрія Момота;
  25. Віктора Орлова;
  26. Романа Петращука;
  27. Олександра Покотилова;
  28. Адріана Пуліску;
  29. Станіслава Самолевського;
  30. Олександра Сахна;
  31. Михайла Сербу;
  32. Олександра Сиващенка;
  33. Олександра Скидана;
  34. Олександра Сороку.

“Я вважаю, що це поєднання пам’яті та визнання подвигу Героїв. Присвоєння звання “Почесний громадянин Соледарської міської територіальної громади” — це передусім спосіб гідно вшанувати захисників, які віддали життя за Україну, та зберегти пам’ять про них для майбутніх поколінь.

Водночас це і визнання на рівні громади їхнього внеску та жертовності. Для нас важливо, щоб імена загиблих захисників залишалися частиною історії Соледарської громади, а їхній подвиг був відомий не лише сьогодні, а й наступним поколінням.

Це також своєрідний зв’язок між громадою, її історією та людьми, які її захищали. Пам’ять про них має бути живою — у конкретних іменах, історіях та вчинках”, — зазначила Світлана Редченко.

Нагадаємо, раніше звання “Почесний громадянин Соледарської громади” надали також спортсменці Анні Стеценко, освітянину Сергію Лотохову та літераторці Світлані Решетовій.

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