37 військових із Соледарської громади мають звання "Почесний громадянин" — посмертно: імена

Загиблі військові. Ілюстративне фото: Міноборони

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На жовтень 2026-го у Соледарській громаді звання “Почесний громадянин” надали 37 загиблим військовим. Більшість з них відзначили у вересні цьогоріч, а двох — торік.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла голова Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на надання звання “Почесний громадянин Соледарської міської територіальної громади” Світлана Редченко.

За її словами, вперше таке звання з-поміж військових надали у 2025-му оборонцю Олександру Меденцеву, який загинув під час АТО у 2019-му на Попаснянському напрямку. Чоловіка поховали на території Соледара. Тоді ж посмертно відзначили захисника Олександра Мацієвського.

Окрім цього, у 2026-му звання “Почесний громадянин Соледарської міської територіальної громади” отримали ще 25 полеглих військових, зокрема у серпні — Олександр Юнг. Оборонець загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 7 січня 2026 року. Також місцева влада відзначила:

Олександра Бібіка; Дмитра Валіхова; Віталія Варнавського; Дмитра Власова; Максима Волошина; Сергія Волошина; Микиту Гладкова; Геннадія Гребенюка; Руслана Гриценка; Романа Гусєва; Миколу Жидкова; Павла Завєртнєва; Сергія Запорожченка; Євгена Зозулю; Юрія Коваля; Романа Ковтуна; Євгена Колдаєва; Сергія Кондрашова; Сергія Кулакова; Івана Купліченка; Олександра Купянського; Івана Лучка; Якова Лютенка; Андрія Момота; Віктора Орлова; Романа Петращука; Олександра Покотилова; Адріана Пуліску; Станіслава Самолевського; Олександра Сахна; Михайла Сербу; Олександра Сиващенка; Олександра Скидана; Олександра Сороку.

“Я вважаю, що це поєднання пам’яті та визнання подвигу Героїв. Присвоєння звання “Почесний громадянин Соледарської міської територіальної громади” — це передусім спосіб гідно вшанувати захисників, які віддали життя за Україну, та зберегти пам’ять про них для майбутніх поколінь.

Водночас це і визнання на рівні громади їхнього внеску та жертовності. Для нас важливо, щоб імена загиблих захисників залишалися частиною історії Соледарської громади, а їхній подвиг був відомий не лише сьогодні, а й наступним поколінням.

Це також своєрідний зв’язок між громадою, її історією та людьми, які її захищали. Пам’ять про них має бути живою — у конкретних іменах, історіях та вчинках”, — зазначила Світлана Редченко.

Нагадаємо, раніше звання “Почесний громадянин Соледарської громади” надали також спортсменці Анні Стеценко, освітянину Сергію Лотохову та літераторці Світлані Решетовій.