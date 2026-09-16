Чотирьох вихідців з Соледарської громади відзначили званням "Почесний громадянин", трьох — посмертно: що про них відомо

Олександр Юнг, Анна Стеценко, Сергій Лотохов та Світлана Решетова. Колаж: Вільне Радіо, з відкритих джерел

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Спортсменці Анні Стеценко, освітянину Сергію Лотохову, літераторці Світлані Решетовій та військовому Олександру Юнгу надали звання “Почесний громадянин Соледарської громади”. Це найвища відзнака на місцевому рівні.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження начальника Соледарської МВА.

За документом, звання “Почесний громадянин Соледарської громади” надали спортсменці Анні Стеценко — за видатні заслуги в галузі фізичної культури та спорту. З 2013 року вона представляє Дніпропетровський регіональний центр з фізичної культури та спорту людей з інвалідністю “Інваспорт”.

Стеценко — одна з найтитулованіших українських паралімпійських спортсменок, п’ятиразова паралімпійська чемпіонка з плавання серед спортсменів із порушеннями зору. За спортивну кар’єру вона неодноразово ставала чемпіонкою та призеркою Паралімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, встановлювала паралімпійські рекорди та представляла Україну на міжнародній арені.

Окрім неї, званням “Почесний громадянин” посмертно також відзначили:

військового Олександра Юнга — за особисту мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового і громадянського обов’язку, самовіддані дії під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Оборонець загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 7 січня 2026 року;

— за особисту мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового і громадянського обов’язку, самовіддані дії під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Оборонець загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 7 січня 2026 року; освітянина Сергія Лотохова — за видатні заслуги в галузі виховання та освіти. Він понад 27 років працював у Соледарській загальноосвітній школі № 13, а також був ініціатором надання Соледару його сучасної назви;

— за видатні заслуги в галузі виховання та освіти. Він понад 27 років працював у Соледарській загальноосвітній школі № 13, а також був ініціатором надання Соледару його сучасної назви; літераторку Світлану Решетову — за видатні заслуги в галузі культури. Вона була заслуженою вчителькою країни, учителькою-методистом та відмінницею освіти України. Також Решетова — авторка тексту гімну Бахмута, численних поетичних і прозових творів, серед яких збірки “Перенесу війну у вірші”, “З роси і води”, “Нев’януче сузір’я”, “Зоряна криниця”, “Двічі літа не буває”.

Детальніше про цих жителів Соледарської громади ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, український уряд визнав тимчасово окупованими ще пʼять населених пунктів Донецької області, серед них — села Соледарської, Костянтинівської та Комарської громад. Їх вважають захопленими Росією з січня та лютого 2026 року.