Соледарська громада обирає Почесних громадян, у переліку — четверо людей: що про них відомо, як проголосувати

Олександр Юнг, Анна Стеценко, Сергій Лотохов та Світлана Решетова. Колаж: Вільне Радіо, з відкритих джерел

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У Соледарській громаді запустили опитування, у якому пропонують обрати нових Почесних громадян — це найвища відзнака на місцевому рівні для жителів. Кандидатами стали четверо людей — спортсменка Анна Стеценко, освітянин Сергій Лотохов, літераторка Світлана Решетова та загиблий військовий Олександр Юнг. Розповідаємо, що про них відомо та як віддати свій голос.

Про ініціативу повідомили у Соледарській МВА.

Спортсменці Анні Стеценко хочуть надати звання “Почесний громадянин Соледарської громади”

Анна Стенценко народилася 18 квітня 1992 року в місті Соледар. Навчалася у місцевій загальноосвітній школі № 13. Згодом дівчина закінчила Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю “Фізичне виховання”, має ступінь магістра психології. З 2013 року представляє Дніпропетровський регіональний центр з фізичної культури та спорту людей з інвалідністю “Інваспорт”.

Стеценко — одна з найтитулованіших українських паралімпійських спортсменок, п’ятиразова паралімпійська чемпіонка з плавання серед спортсменів із порушеннями зору. За спортивну кар’єру вона неодноразово ставала чемпіонкою та призеркою Паралімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, встановлювала паралімпійські рекорди та гідно представляла Україну на міжнародній арені.

На Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро (2016 рік) здобула три золоті та одну срібну медалі, у Токіо (2021 рік) — золоту медаль, а на Паралімпійських іграх у Парижі (2024) виборола чотири медалі (золоту, дві срібні та бронзову), встановивши новий паралімпійський рекорд.

За визначні спортивні досягнення нагороджена орденами “За заслуги” III, II та I ступенів (2016, 2021, 2024 роки).

Загиблому військовому Олександру Юнгу хочуть надати звання “Почесний громадянин Соледарської громади”

Олександр Юнг народився 28 квітня 2005 року в місті Соледар. Навчався у місцевій загальноосвітній школі № 13, після її закінчення продовжив здобувати освіту в Харківському політехнічному коледжі.

У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії разом із родиною евакуювався до Ірпеня Київської області. 27 липня 2023 року долучився до війська за призовом, проходив службу оператором БпЛА у лавах ЗСУ.

7 січня 2026 року солдат Юнг загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. За участь у захисті країни його нагородили відзнакою президента “За оборону України”.

“Життя Олександра стало прикладом мужності, самопожертви та безмежної любові до Батьківщини. Попри юний вік він свідомо став на захист України й віддав життя за її свободу та незалежність”, — йдеться у його анкеті.

Освітянину Сергію Лотохову хочуть посмертно надати звання “Почесний громадянин Соледарської громади”

Сергій Лотохов народився 2 вересня 1953 року. Понад 27 років працював у Соледарській загальноосвітній школі № 13, яку у 2019–2020 роках очолював як директор. Також був старшим викладачем і доцентом Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Як йдеться в анкеті, Лохтов — педагог-новатор, учитель вищої категорії та учитель-методист, автор методики викладання іноземних мов, рекомендованої Міністерством освіти та науки України. Його учні неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад, а понад сто випускників обрали професію вчителя англійської мови або перекладача. Протягом 25 років працював старшим вожатим дитячого оздоровчого табору “Райдуга” державного підприємства “Артемсіль”.

У 1991 році чоловік очолив комісію з перейменування міста Карло-Лібкнехтівськ і став ініціатором присвоєння йому сучасної назви — Соледар.

За свою працю йому надали звання “Відмінник освіти УРСР”, “Заслужений вчитель України”, а ще він двічі став переможцем обласного етапу конкурсу “Учитель року”, у 2020 році був нагороджений відзнакою “Флагман освіти”.

Авторці тексту гімну Бахмута Світлані Решетові хочуть посмертно надати звання “Почесний громадянин Соледарської громади”

Світлана Решетова народилася 14 лютого 1937 року в селі Никифорівка Соледарської громади в родині вчителів. Після закінчення Слов’янського державного педагогічного інституту понад 30 років працювала вчителькою української мови та літератури в школах Єнакієвого та Бахмута. Була заслуженою вчителькою країни, учителькою-методистом та відмінницею освіти України.

Поряд із педагогічною діяльністю Світлана Андріївна активно займалася літературною творчістю та популяризацією української мови й культури на Донеччині, йдеться у її анкеті. Решетова — авторка тексту гімну міста Бахмута, численних поетичних і прозових творів, серед яких збірки “Перенесу війну у вірші”, “З роси і води”, “Нев’януче сузір’я”, “Зоряна криниця”, “Двічі літа не буває”.

За внесок у розвиток освіти й культури Решетову відзначили премією “Плекаємо рідну мову”, обласною премією імені Володимира Сосюри, а ще вона двічі стала переможницею конкурсу “Людина року” у Бахмуті.

Як проголосувати за кандидатів на звання “Почесний громадянин Соледарської громади”

за цим посиланням. Влада Соледара вже запустила анкетування, у якому можна проголосувати за зазначених вище кандидатів, а також подати свого. Воно триватиме рівно місяць — з 28 липня по той же день серпня, а пройти його пропонують Разом із тим вихідці з Соледарської громади та інші зацікавлені можуть надіслати свої пропозиції та зауваження на електронну адресу: [email protected]. У листі потрібно додати примітку “Почесний громадянин Соледарської громади”. Консультації надають за номером телефону: +38 (095) 682-24-11 (Тетяна Теплюк).

Нагадаємо, фірмовий робочий одяг шахтаря-соляника підприємства “Артемсіль” поповнив колекцію експонатів Бахмутського краєзнавчого музею. Робочу форму передав чоловік, батько якого до повномасштабного вторгнення Росії працював на одній із шахт у Соледарі.