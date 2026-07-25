До фондів Бахмутського краєзнавчого музею передали робочий одяг шахтаря-соляника підприємства “Артемсіль”. Фото: Бахмутський краєзнавчий музей

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Фірмовий робочий одяг шахтаря-соляника підприємства “Артемсіль” поповнив колекцію експонатів Бахмутського краєзнавчого музею. Робочу форму передав чоловік, батько якого до повномасштабного вторгнення Росії працював на одній із шахт у Соледарі.

Про експонат розповіли в Бахмутському краєзнавчому музеї.

“Комплект є універсальним і призначався для роботи як під землею, так і на поверхні”, — пишуть у пресслужбі музею.

Після окупації Соледара такі експонати стали рідкістю, тому цей комплект і передали до музею. Втім, на одязі немає детального маркування. Є лише розмір, а ось хто саме пошив цей одяг — краєзнавцям невідомо.

“Можливо, цей комплект був пошитий на Бахмутському УВП УТОГ (виробниче підприємство “Українське товариство глухих”, — ред.). Якщо хтось знає, де саме ДП “Артемсіль” закуповувало такий спецодяг, будемо щиро вдячні за підказку”, — звернулися представники музею.

Нагадаємо, росіяни показували як “евакуюють” вцілілі музейні експонати зі зруйнованого Бахмутського державного краєзнавчого музею. Їм нібито вдалося виявити артефакти первісної доби, старовинні фото, документи, книги й кіноплівки. Російські військові відвезли виявлені експонати до Донецького краєзнавчого музею на “тимчасове зберігання”.