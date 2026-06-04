Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули через російську агресію. Ілюстративне фото: Вільне радіо

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4 червня в Україні вшановують пам’ять дітей, які загинули через російську агресію. Таких в Україні вже 707, стверджують в Офісі Генерального прокурора, а число поранених досягло 2548. Це тільки ті випадки, про які відомо українським правоохоронцям, реальна кількість жертв може бути більшою.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

“Сьогодні День пам’яті дітей, яких убила Росія. Не “загинули”. Саме вбила. 707 дітей. Ще 2548 поранених. За кожною цифрою стоїть життя, яке мало тривати”, — заявив Руслан Кравченко.

Він додав, що на 4 червня 2026 року вже відкриті понад 6 тис. кримінальних проваджень злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, скоєних унаслідок збройної агресії Росії. Про підозри повідомили 234 російським військовим та іншим людям, які можуть бути причетними до цих злочинів. До суду скерували обвинувальні акти щодо 108 людей.

“Але цього недостатньо. Бо нашим завданням є встановлення кожного. Кожного, хто натискав кнопку запуску ракети. Кожного, хто віддавав наказ. Кожного, хто планував ці удари та звітував про їх виконання. Для таких злочинів не існує строку давності”, — додав генпрокурор.

Серед задокументованих правоохоронцями злочинів — ракетні удари по житлових кварталах із загиблими дітьми у Вінниці та Дніпрі, а також атака на дитячу лікарню “Охматдит” у Києві 8 липня 2024 року. Прокуратура також фіксує факти депортації українських дітей та їхнє незаконне утримання на окупованих територіях.

Зазначимо, День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, почали відзначати в державі від 2021 року. Дата фіксована — 4 червня. На момент ухвалення постанови, в останній рік до повномасштабного вторгнення, українській владі було відомо про щонайменше 240 дітей, загиблих через російську агресію в Донецькій, Луганській та інших областях України.

Нагадаємо, у Слов’янській громаді станом на 1 червня 2026 року лишаються 43 тисячі людей, з них 3900 — це діти. У районах, де у березні 2026 року оголосили примусову евакуацію дітей із батьками, неповнолітніх немає. ВА обговорює введення примусової евакуації в інших районах міста.