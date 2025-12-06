4 мільйони гривень виділили громади Маріупольського району в евакуації на потреби 56-ї бригади ЗСУ. Фото: Вадим Філашкін

Три сільські громади Маріупольського району об’єдналися, щоб виділити 4 мільйони гривень підтримки для 56-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Кошти спрямували на БПЛА, FPV-дрони та інші квадрокоптери, яких потребують українські захисники.

Про допомогу ЗСУ повідомив очільник ДонОВА Вадим Філашкін.

Внески на підтримку бригади зробили з бюджетів Кальчицької, Мангушської та Сартанської військових адміністрацій.

Нагадаємо, 5 грудня в командуванні ЗСУ ухвалили новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Відтепер кожна бригада, яка виконує бойові завдання на фронті, має щомісяця отримувати затверджену кількість мобілізованих.