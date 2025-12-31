40% мають судимості, 7% — вищу освіту: хто воює проти України, статистика російських полонених

Російські військові. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Майже третина росіян, які потрапили в український полон, не закінчили школу, вищу освіту мають лише 7%. Водночас 40% загарбників мають судимості, а майже чверть заявила, що потрапили на війну проти України обманом чи під примусом. Розповідаємо, хто воює проти українських військових.

Статистику й характеристику російських військових опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на проєкт “Хочу жити”, який проаналізував 10 тисяч російських військових, які потрапили у полон під час повномасштабного вторгнення.

“Кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців ЗС РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень”, — зазначають у дослідженні.

Найбільше росіян ЗСУ взяли в полон в Покровському та Бахмутському районах Донеччини, Курській області РФ та Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році зросла кількість іноземних найманців у полоні. Майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з 40 країн світу.

Типовий російський військовополонений це:

83% – рядовий склад.

13% – сержанти.

Майже 3% – офіцери.

Вік – від 18 до 65 років.

Близько 76% – контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК).

19% – мобілізовані.

Майже 5% – строковики.

Про примус або обман заявили 24% полонених росіян. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% – трьох і більше.

Сотні осіб потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

У межах обмінів на українських Захисників до Росії повернули трохи більше ніж 6 тисяч військовополонених, понад половину з них – у 2025 році. Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, будучи повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге.

Нагадаємо, російські окупанти стратили двох українських оборонців на Покровському напрямку. Правоохоронці вважають, що злочин стався 27 грудня у селі Шаховому, коли бійці ЗСУ потрапили в полон після російського штурму.