Страчений український оборонець у Шаховому. Фото: Донецька обласна прокуратура

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські окупанти стратили двох українських оборонців на Покровському напрямку. Правоохоронці вважають, що злочин стався 27 грудня у селі Шаховому, коли бійці ЗСУ потрапили в полон після російського штурму.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

“Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця”, — стверджують правоохоронці.

Описану справу розслідують як воєнний злочин, який спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, аби встановити всі обставини події та конкретних людей, які вчинили злочин.

Нагадаємо, у Покровську та навколишніх громадах тривають бойові дії, а погодні умови ускладнюють спостереження та реакцію військових. Українські підрозділи накопичують сили для контрштурмових дій, точна чисельність окупантів і їхнє розташування поки невідомі.