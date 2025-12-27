Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

У Покровську та навколишніх громадах тривають бойові дії, а погодні умови ускладнюють спостереження та реакцію військових. Українські підрозділи накопичують сили для контрштурмових дій, точна чисельність окупантів і їхнє розташування поки невідомі.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко “Громадському радіо”.

За його словами, ситуація у Покровську важка. Українські підрозділи збирають сили для проведення контрштурмових операцій.

“Стосовно Покровська, ситуація там важка. Ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових дій, щоб зменшити маневри противника і витягнути більше на себе. Але зараз через туман працювати дуже важко, <…> погода не дозволяє виявляти і ефективно знищувати [російські дрони]”, — пояснив Олександр Півненко.

Він також оцінив чисельність сил у районі та наголосив, що українські підрозділи постійно проводять удари, використовують безпілотні системи та розвідку для виявлення груп загарбників.

Щодо можливості прориву через Гришине на Покровському напрямку Півненко зазначив, що шанси є з обох сторін, а ключовим фактором залишається ефективна комунікація між підрозділами.

Раніше ми розповідали, що на Костянтинівському напрямку російські підрозділи діють малими групами по дві–три людини, інколи пересуваються мотоциклами та ведуть обстріли з артилерії й мінометів. Українські військові стримують ці дії, а постачання на передову здійснюють за допомогою роботизованих комплексів.